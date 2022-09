Jos Verstappen crasht uit East Belgian Rally na sterke start

Na jaren met weinig raceactie heeft Jos Verstappen zijn carrière dit seizoen nieuw leven in geblazen. De voormalig coureur van Benetton, Arrows en Minardi in de Formule 1 heeft al meerdere rally’s gereden. Zo kwam hij begin dit jaar in actie in de Haspengouw Rally. Ook reed hij mee in het WRC-event in Ieper. Vorige week pakte hij nog de vierde plaats bij de Rally van Hellendoorn.

Dit weekend reed Verstappen dus de East Belgian Rally. Hij begon sterk aan het weekend. In de meeste etappes finishte hij in de top vijf. In de zevende stage klokte hij zelfs de derde tijd. Bij proef nummer acht ging het helaas mis. Verstappen maakte een crash mee en zijn Citroen raakte te zwaar beschadigd om door te kunnen gaan. De wagen van Verstappen.com Racing en DG Sport Competition moest zich terugtrekken. De Rally werd uiteindelijk gewonnen door Stephane Lefebvre na een spannend gevecht met Adrian Fernemont.