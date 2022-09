Jos Verstappen in actie in Porsche Sprint Challenge Benelux

Het zijn drukke tijden voor Jos Verstappen. Bij de voormalig Formule 1-coureur en vader van Max is het racehart weer gaan kloppen en zijn agenda wordt langzamerhand steeds voller met race-evenementen.

Vorige maand kwam de teamgenoot van Michael Schumacher in 1994 in actie in Ieper, waar hij deelnam aan een evenement van het FIA World Rally Championship. Later deze maand zal hij ook deelnemen aan de Rally van Hellendoorn. Nu komt daar dus een circuitoptreden bij. In de topklasse van de Porsche Sprint Challenge Benelux zal hij aanstaande maandag met een Porsche 992 GT3-wagen van Team GP Elite de strijd aangaan met de concurrentie. De race vindt plaats op het circuit van Assen. Het is de vierde ronde van het kampioenschap, dat volgende maand zijn finale heeft op het circuit van Zandvoort. GP Elite staat met Niels Troost en Roger Hodenius momenteel tweede en derde in het kampioenschap. Flynt Schuring staat bovenaan voor het team van Huber Racing.

Jos Verstappen heeft al langer een band met het team van GP Elite. In januari zou hij deelnemen aan de 24 uur van Dubai, dat ging op het laatste moment niet door. Wel komen hij en zoon Max Verstappen vaak in actie met Porsche's van GP Elite op privé trackdays. Daarnaast is hij coach van Thierry Vermeulen. Thierry is de zoon van Raymond Vermeulen, en dat is weer de manager van Max Verstappen.