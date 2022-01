Chadwick en Coulthard vormen Team GB in Race of Champions

De Race of Champions 2022 vindt op 5 en 6 februari plaats in Pite Havsbad, Zweden, slechts zestig kilometer van de poolcirkel. Het jaarlijkse prestige-evenement heeft de naam ROC Snow + Ice World Final gekregen en vindt plaats op een spectaculair circuit in de sneeuw. Diverse grote namen uit de internationale autosport verschijnen aan het vertrek. De laatste toevoegingen zijn W Series-kampioen Jamie Chadwick en voormalig Formule 1-coureur en huidig Viaplay-analist David Coulthard. Zij nemen het onder meer op tegen viervoudig F1-kampioen Sebastian Vettel, Haas F1-coureur Mick Schumacher, negenvoudig Le Mans-winnaar Tom Kristensen, negenvoudig WRC-kampioen Sebastien Loeb, zevenvoudig NASCAR-kampioen Jimmie Johnson, viervoudig Indy 500-winnaar Helio Castroneves en thuisrijders Mika Hakkinen en Valtteri Bottas.

“Ik kijk er enorm naar uit om in Zweden mijn Race of Champions-debuut te maken”, zegt Chadwick. “Ik kijk altijd graag naar dit evenement dus ik kan niet wachten om er zelf voor de eerste keer aan deel te nemen. Het is een eer om Groot-Brittannië te mogen vertegenwoordigen, samen met een icoon als David Coulthard.” De Schot, in 2014 en 2018 winnaar van het evenement, voegt toe: “Ik neem altijd graag deel aan de Race of Champions, maar racen op sneeuw en ijs wordt iets heel anders dan wat we gewend zijn met circuits in stadions. Ik heb in het verleden wel eens wat op ijs gereden, maar het wordt een uitdaging om de Noordse coureurs te verslaan. Zij zullen zich hier in hun element voelen.”