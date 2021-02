Jaguar brengt fans dichter bij Formule E met eigen kanaal op Motorsport.tv

Londen, 23 februari 2021: Jaguar Racing heeft aan de vooravond van het nieuwe FIA Formule E-seizoen een eigen kanaal opgezet op Motorsport.tv, het digitale OTT-platform van Motorsport Network dat gericht is op de racerij en automotive.

Het nieuwe kanaal biedt Formule E- en Jaguar-fans een unieke blik achter de schermen bij het elektrische raceteam van het merk. De kijkers krijgen vanuit een geheel nieuw perspectief een exclusief kijkje binnen de green-tech raceklasse. Jaguar zal het kanaal ook gebruiken om enkele automotive-projecten te demonstreren, met name de projecten waar het draait om elektrische voertuigen.

Nu de Formule E is aangewezen als officieel FIA-wereldkampioenschap, is dit het perfecte moment voor Jaguar om het eigen kanaal op te zetten. Hiermee kan het merk het 56 miljoen kijkers tellende maandelijkse publiek van Motorsport Network bereiken. Duurzame energie en groene technologie zijn momenteel twee belangrijke onderwerpen in de automobielindustrie en de racerij. Met het nieuwe kanaal mengt Jaguar zich binnen beide sectoren volledig in de huidige discussie over deze aspecten.

Jaguar profiteert bovendien van de kennis en kunde van Motorsport Studios, het wereldwijde distributie- en productieplatform van Motorsport Network. Hier wordt in samenwerking met het netwerk nieuwe content geproduceerd. Motorsport Studios beschikt ook over een uitgebreid archief aan multimediacontent, waaronder meer dan 26 miljoen foto’s uit de gehele geschiedenis van de racerij. Jaguar krijgt ook toegang tot die beeldbank.

Motorsport Network zal Jaguar ondersteunen bij het produceren en distribueren van content om hen een voorsprong te geven op de concurrentie en het merk als toonaangevend in de elektrische sector neer te zetten.

James Barclay, Team Director Jaguar Racing, zei: “Het is een positieve stap voor Jaguar Racing om het bereik van onze content en de stappen die we zetten op het gebied van duurzame energie en groene technologie te vergroten. Het biedt bestaande en nieuwe fans van Jaguar en de Formule E een nieuw kijkje op ons raceteam. Ik kijk er ontzettend naar uit om te zien wat deze twee geweldige bedrijven samen kunnen produceren.”

James Allen, Motorsport Network’s President, zei: “We hebben via trends in onze data gezien dat racefans houden van ‘personality driven content’: om de verhalen van teams en rijders te horen en het gevoel te krijgen dat ze samen met hen op reis zijn. Jaguar focust zich meer en meer op elektrisch rijden. Wij kunnen hen voorzien van story-driven content in documentairevorm waar de fans op zitten te wachten en hen echt de ogen opent over de wondere wereld van Jaguar Racing.”