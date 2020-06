Jackman getipt voor hoofdrol in film over Enzo Ferrari

Regisseur Michael Mann werkte de voorbije twintig jaar aan het project, vanaf volgend jaar moet de film ook daadwerkelijk in productie gaan. Eerder regisseerde hij de film over Muhammad Ali en was hij betrokken bij producties als Miami Vice en Heat.

Het verhaal concentreert zich rond de iconische teambaas en zijn bedrijf in 1957. Het was een roerig jaar voor Ferrari dat in financiële problemen raakte. Ferrari kreeg kritiek uit het Vaticaan nadat een van de wagens van de renstal betrokken was bij een dodelijk ongeval tijdens de Mille Miglia. Enzo’s zoon Dino overleed in datzelfde jaar op 24-jarige leeftijd.

Het is niet de eerste keer dat het leven van de iconische oprichter van Ferrari in beeld gebracht wordt. In 2003 verscheen er een biopic van Ferrari, de teambaas werd destijds gespeeld door Sergio Catellitto. In 2013 verscheen Rush, een film over de rivaliteit tussen Niki Lauda en James Hunt. Augusto Dallara speelde Ferrari destijds in een bescheiden bijrol.