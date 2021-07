Italië vs Engeland: 71 jaar strijd in de Formule 1!

Waren in het begin van de Formule 1 vooral de Italiaanse teams Alfa Romeo, Ferrari en Maserati die de dienst uitmaakten, vanaf eind jaren vijftig, begin jaren zestig begon de opmars van kleine, onafhankelijke Engelse teams als Vanwall, Cooper, Lotus en BRM.

Vanaf halverwege de jaren zestig tot aan het einde van de vorige eeuw waren het vervolgens vier teams die de macht deelden: Ferrari uit Italië en Lotus, McLaren en Williams uit Engeland. Pas in deze eeuw is de hegemonie van die stallen doorbroken, achtereenvolgens door het Franse Renault (2005, 2006), het Oostenrijkse Red Bull (2010-2013) en uiteraard in de laatste jaren door het Duitse Mercedes, ook al hebben die drie die teams fabrieken in Engeland.

Tussenstand constructeurs

In totaal behaalde Italië 16 keer de constructeurstitel in de Formule 1. Al die titels kwamen op naam van Ferrari, waarbij moet worden aangetekend dat in de beginjaren van de Formule 1 er geen kampioenschap voor teams bestond, maar Alfa Romeo en Maserati wel de overhand hadden. Aan Engelse kant werden maar liefst 33 wereldtitels voor constructeurs in de wacht gesleept, door Williams (9), McLaren (8), Lotus (7), Cooper en Brabham (2), Vanwall, BRM, Tyrrell, Benetton en Brawn (1).

Coureurs

Engeland gaat bij de teams dus aan de leiding, maar ook in het rijderskampioenschap hebben de Britten de overhand. Voor het gemak hebben we ook maar even de Schotten meegeteld en dan komen we op 20 wereldtitels voor 10 Britse coureurs: Lewis Hamilton (7), Jackie Stewart (3), Graham Hill (2), Jim Clark (2), Mike Hawthorn (1), John Surtees (1), James Hunt (1), Nigel Mansell (1), Damon Hill (1) en Jenson Button (1). Daartegenover staan slechts drie schamele wereldkampioenschappen voor Italiaanse coureurs: Alberto Acari (2) en Guiseppe Farina (1).

Lando Norris wenste op Twitter het Engelse elftal succes:

En Ferrari en AlphaTauri deelden deze tweet: