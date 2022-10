Isle of Man TT-zijspancoureur Olivier Lavorel overleden

Olivier Lavorel was in juni betrokken bij een incident in de eerste ronde van de openingsrace van de zijspannen. Daarbij kwam zijn bestuurder Cesar Chanel om het leven. De coureurs werden naar het ziekenhuis gebracht, maar omdat hun identificatieplaatjes verwisseld waren, werden de identiteiten van Lavorel en Chanel door elkaar gehaald toen het nieuws bekend werd dat een van hen was overleden. Lavorel werd in eerste instantie gemeld als zijnde overleden, later in de week werd duidelijk dat het om Chanel ging.

Lavorel werd na het ongeluk naar het ziekenhuis van Liverpool gebracht voor behandeling. Vervolgens werd hij overgebracht naar een ziekenhuis in Frankrijk voor verdere behandeling. Tragisch genoeg is Lavorel aan zijn verwondingen bezweken. Hij is de zesde deelnemer van de 2022 Isle of Man TT die is gestorven. Mark Purslow, Davy Morgan en vader en zoon Roger en Bradley Stockton zijn dit jaar ook bij incidenten om het leven gekomen. Het is de eerste keer sinds 1970 dat er zes deelnemers zijn overleden.

"De Isle of Man TT Races is diep bedroefd over het overlijden van zijspancoureur Olivier Lavorel uit Silligny, Frankrijk. Olivier raakte ernstig gewond bij een incident tijdens de openingsronde van de eerste zijspanrace op zaterdag 4 juni", luidt een verklaring van de organisatie. "Het ongeval vond plaats bij Ago's Leap, binnen 1 mijl van de start, en eiste ook het leven van Oliviers teamgenoot Cesar Chanel. Zowel Olivier als Cesar was nieuw bij de Isle of Man TT. Het was wel een zeer ervaren duo, met talrijke overwinningen en podiumplaatsen in de Franse F1 en F2 National Sidecar Championships. Iedereen bij de Isle of Man TT Races betuigt zijn diepste medeleven aan de familie, vrienden en geliefden van Olivier in deze tragische tijd."

Een onderzoek naar het ongeluk concludeerde dat er onvoldoende bewijs was om vast te stellen waarom beide deelnemers elkaars naamplaatjes droegen. Tijdens het onderzoek werd ook vastgesteld dat er alarm was geslagen omdat de identiteit van beide racers niet kon worden vastgesteld nadat een van hun helmen was teruggevonden en de wedstrijdleider de beelden van het incident had bekeken. Beide racers werden uiteindelijk geïdentificeerd aan de hand van hun haar en bloedgroep, nadat de moeder van Chanel naar het ziekenhuis in Liverpool was gevlogen om daar vast te stellen dat haar zoon niet de coureur was die was overgebracht.