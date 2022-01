IndyCar Series lanceert wereldwijd fanonderzoek

In navolging van het wereldwijde Formule 1-fanonderzoek gaat ook de NTT IndyCar Series een grote enquête uitrollen. Dit gebeurt in samenwerking met Motorsport Network en de analisten van Nielsen Sports. Met dit onderzoek wil de populaire Amerikaanse raceklasse de mening van de fans horen om de toekomst van de sport te bepalen. Naast het achterhalen van de favoriete coureurs, teams en circuits, draait het IndyCar-onderzoek om diverse topics, zoals kijkgewoonten, racebezoek en mediagedrag. Ook meningen over toekomstige veranderingen om de sport te verbeteren en inzichten in belangrijke onderwerpen buiten de baan zoals klimaat, diversiteit en inclusiviteit komen aan bod. Verder zijn er vragen over fan engagement en de groei van gaming en esports. Motorsport Games (NASDAQ: MSGM) ontwikkelt momenteel een IndyCar-videogame, een gloednieuwe formule die in 2023 in de schappen moet liggen.

“Ons nationale en internationale bereik is de afgelopen jaren enorm gegroeid, met name door het competitieve karakter van onze sport en de dappere atleten en persoonlijkheden die in de NTT IndyCar Series uitkomen”, zei SJ Luedtke, IndyCar Vice President Marketing. “Dit is het perfecte moment voor een wereldwijd fanonderzoek om input te vergaren hoe we een exceptioneel en vermakelijk product kunnen blijven bieden. We zien onze fans als onze belangrijkste partners in de groei van onze sport en we kijken ernaar uit in samenwerking met het team van Motorsport Network de meningen van hen te verzamelen.”

Het wereldwijde IndyCar-fanonderzoek 2022 vindt plaats via Motorsport.com en kan door iedereen van 16 jaar of ouder worden ingevuld en loopt bijna drie weken. De start is op 10 januari en de enquête eindigt op 29 januari. De belangrijkste bevindingen worden eind februari tijdens de openingsronde van de NTT IndyCar Series in St. Petersburg, Florida, gepresenteerd.