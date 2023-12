Hoe een wielerexpert zijn Olympische ervaring inzet om vrouwelijke coureurs te helpen

Stanton is afkomstig van British Cycling, waar hij de afgelopen vijf jaar Head of Performance Pathways was, en heeft uitgebreide ervaring in het ontwikkelen van toptalent. Maar in zijn nieuwe rol ruilt hij twee wielen in voor vier en werkt hij samen met Hintsa Performance aan dit programma, dat zich nu richt op het selecteren van de eerste groep jonge coureurs om mee te werken.

More than Equal is opgericht door 13-voudig Grand Prix-winnaar David Coulthard en heeft als doel het identificeren, ontwikkelen en ondersteunen van vrouwelijke participatie aan de autosport. De organisatie heeft al veel werk verzet om de structuur van het programma op te zetten, dat bedoeld is om ondersteuning op maat te bieden aan een flink aantal jonge vrouwelijke coureurs, in tegenstelling tot de overgrote meerderheid van de huidige trainingsprogramma’s in de racewereld die zich alleen op mannelijke coureurs richten. Stanton, die het team zal leiden, heeft 20 jaar deel uitgemaakt van het Olympische en Paralympische systeem in het Verenigd Koninkrijk. Hij heeft verschillende functies bekleed, van trainer op het veld tot prestatieleider in de sportwetenschappen en hoofd opleidingen bij British Cycling.

Maar wat trok hem aan in de autosportwereld en More than Equal, en hoe zal die ervaring in zijn nieuwe functie worden gebruikt? "Het is anders dan alles wat ik eerder heb gedaan," zei hij. "De kans om de kennis die ik heb opgedaan in het Olympische en Paralympische systeem toe te passen op een systeem dat relatief onontwikkeld is, voelde als een uitdaging die ik niet kon negeren. Of het nu op twee benen is of op vier wielen, de principes zijn hetzelfde. Je probeert het potentieel van mensen te maximaliseren en dat is een mooie kans om iets te doen op een nieuw gebied. De kans om samen te werken met More than Equal, pioniers op dit gebied, kon ik echt niet laten schieten."

Foto: Right Formula More than Equal Adviesraadslid Kate Beavan, ondernemer Karel Komarek, David Coulthard, Hintsa CEO Annastiina Hintsa

Hij vervolgt: "Ik denk dat wat More than Equal onderscheidt, is dat we ons richten op de coureur zelf, wat betekent dat we net zo goed kijken naar wat ze buiten de auto doen als wat ze erin doen. We bieden natuurlijk technische en tactische coaching naast fysieke voorbereiding en fysieke ontwikkeling, maar we richten ons ook sterk op het ontwikkelen van talent op andere manieren. We werken in dit programma samen met veel uitstekende mensen, waaronder de toonaangevende evidence-based coaching groep Hintsa, die de go-to people zijn voor prestaties en prestatieontwikkeling in de elite motorsport.”

Hintsa zal een sleutelrol spelen in de doelstellingen van More than Equal. De Finse prestatiespecialist heeft gewerkt met meerdere F1-wereldkampioenen, waaronder Lewis Hamilton, en is 's werelds toonaangevende coachingbedrijf. Het team van het Driver Development Programme van Stanton, waaronder nog aan te kondigen interne coaches, en Hintsa zullen samenwerken om de talentenpool van vrouwen te identificeren, voordat ze coureurs ondersteunen bij het vinden van racekansen, technische en tactische coaching, fysieke en cognitieve voorbereiding, commerciële mogelijkheden en de ontwikkeling van hun persoonlijke merk. Hij gaf een kort overzicht van de basisprincipes van het programma: "Het doel van het programma is om data en inzicht te gebruiken om jonge, getalenteerde vrouwelijke coureurs wereldwijd te ontdekken en hen de tools en middelen te bieden die ze nodig hebben om zich te ontwikkelen tot topcoureurs. We richten ons niet alleen op technische en tactische coaching en fysieke voorbereiding, maar leggen ook sterk de nadruk op persoonlijke ontwikkeling. De eerste drie jaar staan in het teken van het opbouwen van de hoogwaardige vaardigheden die de coureurs nodig hebben, zodat we ze kunnen helpen de best mogelijke leerlingen te worden, zodat ze, wanneer ze kansen krijgen, die met beide handen kunnen aangrijpen en succesvol kunnen zijn. We willen een programma opzetten dat speciaal is ontworpen voor jonge vrouwelijke rijders die potentie hebben, maar die ondersteuning nodig hebben om naar een hoger niveau te komen.”

Foto: More than Equal Tom Stanton, More than Equal

Stanton voegde eraan toe: "Er zijn veel ondersteuningsprogramma's en initiatieven die vrouwelijke coureurs ondersteunen, maar wat betreft het werken met die jongere leeftijdsgroep en hen ontwikkelen op een leeftijds- en geslachtsgerichte manier, met onafhankelijke financiering: zoiets is nooit eerder gedaan. We zijn erg enthousiast over het vooruitzicht om alle informatie die we hebben over hoe, wanneer en wat vrouwelijke coureurs te ontwikkelen, te gebruiken in een programma dat speciaal voor hen is. We werken samen met Hintsa zodat hun technische kennis over prestaties en ontwikkeling samen met onze kennis over het ontwikkelen van coureurs een pakket vormt dat toegankelijk is en de prestaties en voorbereiding kan versnellen.”

Een deel van het doel van het More than Equal Driver Development Programme is om de prestatiekloof tussen mannen en vrouwen te helpen overbruggen. Een recent rapport van More than Equal onderzocht de data over vrouwen en meisjes in de autosport en identificeerde twee belangrijke uitdagingen voor vrouwelijke coureurs: de participatiekloof en de prestatiekloof.

De prestatiekloof werd benadrukt door het feit dat uit hun onderzoek bleek dat vrouwen momenteel gemiddeld slechts 10 procent vertegenwoordigen in alle wedstrijdcategorieën, met de hoogste score in karting - een format dat 40 procent van de totale deelname van vrouwen voor zijn rekening neemt. Terwijl de huidige vrouwelijke coureurs blijven racen, groeien ze niet in hetzelfde tempo door naar de hoogste talentenkampioenschappen, waar vrouwelijke coureurs slechts een klein percentage vertegenwoordigen - momenteel slechts 4 procent. Maar Stanton zei dat het programma die kloof kan overbruggen door "van onze vrouwelijke coureurs de best mogelijke leerlingen te maken. We gaan ervoor zorgen dat ze fysiek in staat zijn; we gaan ervoor zorgen dat ze mentaal voorbereid zijn, maar we gaan er ook voor zorgen dat ze technisch en tactisch de beste ter wereld kunnen zijn. Onze visie is dat we na verloop van tijd een systeem hebben ontwikkeld dat de beste plek is voor de ontwikkeling van jonge vrouwelijke coureurs."

More than Equal is momenteel bezig met een data-gestuurde wereldwijde zoektocht naar talent voor de eerste pool coureurs, waarbij de openbare sollicitatiefase begin 2024 van start gaat.