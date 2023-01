Hoe vrouwen drempels in de autosport willen wegnemen

De W Series biedt achttien dames de kans om fulltime te racen, wat een compleet vrouwelijke grid betekent. De Extreme E heeft het unieke format dat er evenveel dames als mannen in de klasse racen. In 2023 komt er voor vrouwelijke coureurs nog meer steun door de introductie van F1 Acadamy. Een nieuwe opstapklasse dat vrouwen de kans geeft om in single seaters te gaan racen. Toch ontbreken vrouwen nog achter het stuur in de top van de populairste autosporten. Waarom blijven komen vrouwen niet verder op de grid? Je kunt zeggen dat dit door een aantal redenen komt: van het missen van fysieke kracht en het ontbreken van de professionele en financiële ondersteuning tot het niet passen in een sport die voornamelijk voor mannen is ontworpen. Het antwoord is niet zo eenzijdig, maar juist veelzijdiger. Het is daardoor een grote uitdaging om de juiste manier te vinden om een nieuwe generatie meisjes te inspireren.

Het wereldwijde onderzoek van More Than Equal, georganiseerd door Motorsport Network, hoopt de antwoorden op vragen over potentiële barrières en hindernissen naar boven te halen en de perceptie van fans op de opkomst van een vrouwelijke ster in de toekomst te onderzoeken. Er wordt fans gevraagd naar hun geloof in fysieke en ruimtelijke mogelijkheden van de vrouw, hun vastberadenheid om snel en fel te rijden en of fans en sponsors de opkomst van een vrouwelijke ster zouden steunen. Heb jij de enquête al ingevuld?

Extreme E-coureur Catie Munnings weet maar al te goed hoe het is om uitdagingen die vrouwen krijgen aan te pakken. De 25-jarige coureur, die voor Genesys Andretti United rijdt in de volledig elektrische off-road-klasse, begon op haar veertiende met racen. Ze reed eerst in het Europees kampioenschap rally, voordat ze in 2021 overstapte naar de Extreme E. Ze moedigt jonge meisjes aan om achter het stuur plaats te nemen, maar wijst het gebrek aan vrouwelijke kampioenen als hindernis aan. Daardoor kunnen jonge meisjes niet het juiste pad vinden om hetzelfde te doen en te willen.

"Ik herinner me dat ik als ambassadeur voor Dare To Be Different, een campagne georganiseerd door Susie Wolff, voor het eerst betrokken raakte bij verschillende organisaties", laat Munnings aan Motorsport.com weten. "Ik herinner me dat we naar verschillende evenementen gingen waar jonge meisjes naar toe kwamen. Daar vroegen we vaak: 'Steek je hand op als je Formule 1-coureur wilt worden'. Eigenlijk zei de hele zaal dan: 'Nou, je kunt geen Formule 1-coureur worden als je een meisje bent'. Ze zagen geen vrouwelijke vertegenwoordiging in F1. Ze dachten dat dat een soort regel was."

Catie Munnings, Timmy Hansen, Genesys Andretti United Extreme E Foto: Colin McMaster / Motorsport Images

Weten veel mensen de regels van de autosport en dat iedereen ongeacht geslacht mag meedoen? "Ik denk dat, nu andere kampioenschappen meer vrouwen in de top hebben, het steeds duidelijker wordt dat dit kan", vervolgt Munnings. "Meer vrouwen in de sport is in opkomst. Dat is bijvoorbeeld te zien aan het vrouwenvoetbal en vrouwenrugby. Het zou mooi zijn voor de autosport om dat daar ook te zien. Dit gaat niet alleen om de Formule 1, maar ook om rallycros en het wereldkampioenschap rally. Er is nog steeds ongelijkheid op de grid." Munnings zegt dat het cruciaal is dat jonge dames, die een carrière in de autosport overwegen, inspirerende rolmodellen zien en gelooft dat de perceptie nu zeker is veranderd nu er meer vrouwen in de paddock werken als monteur, coureur of engineer.

Julia Wall-Clarke, hoofd communicatie van Extreme E, gelooft dat de beperkingen voor vrouwen nog steeds liggen in de toegankelijkheid en wijst toegang, aspiratie en het haalbaar maken aan als grootste barrières. Volgens Wall-Clarke is het noodzakelijk de barrières te slechten om meer vrouwen in de autosport te krijgen. "Het vinden van vrouwelijke kampioenen is als het zoeken naar een speld in een hooiberg", voegt Kate Beavan, strategisch adviseur en bestuurslid van het >= More than Equal-initiatief, toe. "Dat wordt een nog grotere uitdaging zodra er in een pool gezocht moet worden naar vrouwelijk talent, omdat dat minder dan vijf procent van de hele pool is."

Wall-Clarke is het ermee eens dat raceklassen drempels moeten wegnemen, door bijvoorbeeld het startgeld te verlagen en tegelijkertijd andere mogelijkheden binnen de autosport, zoals techniek, onder de aandacht te brengen. Zij sluit zich aan bij Munnings als ze zegt dat jonge meisjes meer vrouwen op strategische posities in de autosport moeten zien om te geloven dat het een gelijke wereld kan zijn. Zien is geloven, zijn haar woorden. "We hebben niet altijd fans ter plaatse, maar we gaan wel naar de 'The Girls on Track'-groepen. We nodigen jonge meisjes uit voor rondleidingen in de paddock en om coureurs te ontmoeten. Die ervaringen blijven je voor altijd bij."

Extreme E-coureur Catie Munnings en Kevin Hansen. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

"Ik denk dat bij iedereen stuk verantwoordelijkheid ligt: bij teameigenaren, marketing managers, de FIA, de vrouwelijke coureurs en de mannelijke coureurs. Het is onze verantwoordelijkheid om het te veranderen."

Ook de rol van de media speelt mee in de beeldvorming en de stereotypen over vrouwen in de autosport. James Alles, president van Motorsport Network, is het ermee eens dat er nog een lange weg te gaan is om meer vrouwelijke journalisten in de paddock te krijgen en om mannelijke journalisten te leren voor welke uitdagingen deze vrouwen staan. "Het More Than Equal-project is een belangrijk initiatief. Het gaat uit van feiten, het wil de barrières slechten die vrouwen ervan weerhouden de top van onze sport te bereiken en het wil financieel en politiek ingrijpen om dat te bereiken. We hebben de laatste jaren steeds meer vrouwelijke journalisten en content creators in de sport zien komen. Dit is zeer welkom, maar er is nog een lange weg te gaan op dat gebied en op het gebied om mannen te leren hoe groot de uitdagingen zijn die vrouwen hebben."

Als de verantwoordelijkheid in een pikorde wordt geplaatst, wie is dan het meest verantwoordelijk om de veranderingen te leiden? Je kunt je over deze kwestie uitspreken in het wereldwijde More Than Equal-onderzoek. De online enquête, die tot 3 februari op Motorsport.com staat, is beschikbaar in vijftien talen en is het meest uitgebreide onderzoek in zijn soort dat ooit is uitgevoerd.

Deelnemen aan het onderzoek doe je door op de volgende link te klikken: https://more-than-equal-survey-2023.motorsportnetwork.com/