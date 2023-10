Hoe de gender-prestatiekloof de vooruitgang van vrouwen in de motorsport belemmert

Een recent onderzoek van More than Equal bracht in kaart hoeveel vrouwen en meisjes actief zijn in de racerij. De twee grootste uitdagingen werden blootgelegd: de participatiekloof en de prestatiekloof.

De participatiekloof werd bevestigd door het feit dat volgens hun onderzoek vrouwen gemiddeld slechts 10 procent van alle deelnemers in alle competities vormen. De grootste groep bevindt zich in de kartsport, zo’n 40 procent van de totale vrouwelijke participatie. Zo’n 13 procent van het deelnemersveld in de kartsport bestaat uit vrouwelijke coureurs. In de formulewagens en GT’s neemt dat al af tot 7 procent.

Het More than Equal-initiatief, opgericht door dertienvoudig F1-winnaar David Coulthard en ondernemer Karel Komarek, wil de eerste vrouwelijke Formule 1-wereldkampioen vinden, opleiden en ontwikkelen. In die zoektocht ligt de focus op vier prioriteiten: het verzamelen van feiten en het bieden van inzichten om de barrières voor vrouwen in de racewereld te slechten; wereldwijd scouten naar jong vrouwelijk talent; een rijdersontwikkelingsprogramma voor talentvolle vrouwelijke coureurs opzetten, en die talenten koppelen aan de juiste kansen om hen helpen progressie te boeken.

Het eerste onderzoek, mede gesteund door Motorsport Network, bracht ook aan het licht dat wanneer huidige vrouwelijke coureurs actief blijven, ze niet zo snel doorstromen naar de top van de talentenklassen. Daar vertegenwoordigen vrouwen slechts een klein percentage, momenteel slechts 4 procent. Om meer vrouwen consistent in de top te laten presteren, moeten er logischerwijs meer meiden beginnen op het laagste niveau en omhoog klimmen via de autosportladder.

Jade Edwards, One Motorsport Honda Civic Foto: JEP / Motorsport Images

British Touring Car Championship-coureur Jade Edwards was de eerste vrouw in meer dan een decennium in deze klasse, en nog altijd de enige vrouw op de grid. In gesprek met Motorsport.com legt ze de vinger op de zere plek: “Persoonlijk denk ik dat het niet zo veel te maken heeft met het feit of iemand man of vrouw is. Er zijn gewoonweg minder vrouwen beschikbaar. Wanneer we op mijn niveau of daarboven komen, zijn er laten we zeggen vijftig mannen en maar vijf of tien vrouwen. De meeste van die mannen vallen ook af, maar omdat er bij aanvang al meer zijn, valt dat minder op. Ik heb vanaf het begin geracet tegen mannen en vrouwen. Een groot percentage van hen racet nu niet meer, of zijn helemaal niet meer actief in de sport. Maar in de kampioenschappen waarin ik reed, waren er maar een of twee vrouwen tegenover twintig of meer mannen. Ik denk niet per se dat het iets met mannen of vrouwen te maken heeft, behalve dat we om te beginnen met minder zijn.”

Vrouwelijke coureurs vallen veel eerder uit dan de mannelijke tegenstanders. De gemiddelde carrière van een vrouw duurt tussen de een en vijf jaar, waar de loopbaan van de mannen eerder meer dan twaalf jaar in beslag neemt. Wanneer ze beginnen met racen, is het onwaarschijnlijk dat ze in de bovenste 20 procent van het klassement eindigen. Het is aannemelijker dat vrouwelijke coureurs in de middelste 70 procent eindigen, maar het is tweemaal zo aannemelijk ten opzichte van mannen dat ze in de onderste 10 procent terechtkomen.

Jade Edwards, One Motorsport Honda Civic Foto: JEP / Motorsport Images

Op de vraag waarom zij denkt dat dat zo is, antwoordt Edwards: “Het komt opnieuw neer op aantallen. Als je de gemiddelden neemt van de twintig mannen die op de grid staan, hoeveel van die twintig eindigen er dan in de top? Hoeveel van hen rijden meer dan een of twee seizoenen? Dat is waarschijnlijk ook een vrij laag aantal. Er zijn er gewoonweg meer, dus het valt minder op. Deze industrie kost enorm veel geld. Een groot aantal mannelijke coureurs heeft het financieel ook lastig, dat geldt niet alleen voor vrouwen. Er zijn er gewoon minder van ons, dus het valt meer op als er iemand stopt.”

Ferrari-junior Maya Weug, momenteel actief in het Formula Regional European Championship, erkent dat het lage aantal vrouwelijke deelnemers een grote uitdaging is. Weug begon al op haar zevende met racen en voegde zich in 2021 bij de Scuderia Ferrari nadat ze de eerste editie van de FIA Girls on Track-competitie won. Op de vraag waarom zij denkt dat er meer vrouwen afvallen, zegt ze in gesprek met Motorsport.com: “Financieel gezien is het een moeilijke sport. Er zijn echter zoveel factoren die niet afhankelijk zijn van één ding, en niet omdat ze het niet willen of iets dergelijks. Er zijn zoveel minder meiden die beginnen. Bovendien zijn er ook veel jongens die op deze leeftijd stoppen, maar dat merk je niet doordat het er zoveel meer zijn.”

Maya Weug Foto: Ferrari

Over de uitdagingen die zij heeft doorgemaakt als jonge vrouwelijke coureur, zegt Weug: “Fysiek is het een uitdagende sport. Ik moet veel trainen, iedereen moet veel trainen, maar het kost mij misschien nog wel meer tijd en energie om op dat niveau te komen. Maar uiteindelijk steekt iedereen er de energie in die erin gestoken moet worden. Dus dat is geen punt voor mij. Ik begon op mijn zevende, dus ik was gewend aan het omgaan met jongens en aan deze omgeving. Hoe ouder ik werd, hoe meer meiden betrokken waren bij de sport. Omdat je er van kinds af aan aan gewend bent, sta je er soms niet zo bij stil.”

Op de vraag of ze het gevoel heeft ooit anders behandeld te zijn vanwege haar geslacht, legt Weug uit: “Wanneer je jong bent, denk je daar niet zo over na. Op mijn zevende, tiende, twaalfde of welke leeftijd dan ook, was ik gewoon aan het rijden. Het enige wat ik ontdekte, was dat jongens het niet leuk vonden wanneer er een meisje voor hen eindigde. Je moet op de baan dus respect afdwingen. Zodra ze je respecteren, is alles prima. Maar ik heb nooit het gevoel gehad dat ze me iets aandeden omdat ik een meisje ben. Je moet gewoon snel zijn en laten zien waartoe je in staat bent.”

Weug rijdt momenteel in het Formula Regional European Championship. Foto: Ferrari

More than Equal CEO Ali Donnelly zegt dat inspanningen om de deelname in de hele sport te laten groeien, in combinatie met activiteiten om de meest getalenteerde vrouwelijke coureurs te ondersteunen, zoals haar organisatie doet, cruciaal zijn. “Ons onderzoek toont aan hoe statistisch uitdagend het is om met de huidige aantallen meiden die deelnemen aan de competitieve autosport een vrouwelijke F1-wereldkampioen te vinden. Dit moet dringend worden aangepakt en we zien nu dat er enkele positieve initiatieven worden genomen die dit onderkennen. Het klopt dat het lage deelnemersaantal een belangrijke rol speelt in het prestatieverschil. Dit beperkt het succes van vrouwelijke coureurs. Er zijn echter nog andere factoren die een rol spelen, zoals het feit dat vrouwen en meiden niet dezelfde steun krijgen als hun mannelijke tegenhangers, met name financieel, en dat er niet genoeg steun is in een vroeg stadium voor diegenen die veel potentie hebben.”

Donnelly voegt eraan toe dat het plan van More than Equal om een op geslacht en leeftijd afgestemd trainingsprogramma voor jong vrouwelijk talent te introduceren, zou helpen om de prestatiekloof te dichten door de komende jaren een groep coureurs voort te brengen die beter dan ooit toegerust is om de top te bereiken: “Dat werk is al gaande. We werken aan een shortlist van talentvolle jonge meiden die veel potentie hebben. We kijken ernaar uit om volgend jaar als onderdeel van ons langetermijnplan aan hun training te beginnen.”