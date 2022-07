Hoe Cupra’s elektrische raceauto kan verrassen op een recht stuk

Veel autosportfans lopen nog niet echt warm voor elektrische raceklassen. De meeste kritiek op klassen zoals het FIA ETCR, het elektrische toerwagenkampioenschap, gaat over het gebrek aan geluid. Raceauto’s staan veelal bekend om hun motorgeluid en de onmiskenbare geur van brandstof in de lucht. Maar tijden veranderen. Technologieën ontwikkelen en de mindset van de klant verandert steeds meer in de richting van duurzaamheid. De passie voor de autosport, raceauto’s en snelheid blijft echter onverminderd groot.

De eerste keer dat je een elektrische raceauto ziet, zal je verrassen. Er is geen motorgeluid, maar de brute acceleratie compenseert het gebrek aan geluid. Deze wagens bevinden zich nog aan het begin van de ontwikkelingscyclus. In de komende jaren zullen de accu’s, gewicht en dynamisch rijgedrag alleen nog maar verder verbeteren. En met merken als CUPRA - de ontwikkelaar van de eRacer die in 2021 de eerste FIA ETCR-titel won - die uitgebreide onderzoeken en ontwikkelingen doorvoeren, staan er nog heel wat verrassingen te wachten in de EV-competitie.

Een van de meest indrukwekkende aspecten van een elektrisch voertuig, of het nu voor de racerij is of voor straatgebruik, is de acceleratie. De krachtbron en accu bieden een directe koppel, en het vermogen wordt veel sneller overgebracht naar de wielen dan bij een verbrandingsmotor het geval is. Om het vermogen en de acceleratie van de Cupra FIA ETCR-wagen te bewijzen, nam de 670 pk sterke eRacer het op het circuit van Zolder in België in een dragsprint op tegen een 710 pk sterke Ferrari 488 Pista.

Het resultaat is te zien in de video. Wie komt er als winnaar uit de bus?

Tech specs

Ferrari 488 Pista CUPRA e-Racer Transmissie Achterwiel Achterwiel Maximaal vermogen 710 bhp 670 bhp/ 500 kW Maximaal koppel 770 Nm 960 Nm Topsnelheid 340 km/h 270 km/h Acceleratie 0-100 km/h 2,8s 3,2s Gewicht 1.385 kg 1.575 kg