Historie Dutch GP staat centraal in F1-expositie Louwman Museum

De Formule 1 keerde vorig jaar na 36 jaar afwezigheid terug in Nederland en op Circuit Zandvoort. Hoewel de Grand Prix van Nederland lange tijd niet op de kalender stond, heeft de race toch een rijke historie. Een deel van die historie staat tussen 1 juli en 4 september centraal tijdens de expositie F1 Legends in het Louwman Museum, waarbij de focus ligt op de Formule 1-races die tussen 1950 en 1970 werden verreden op het Noord-Hollandse circuit.

Acht historische Formule 1-auto's worden geëxposeerd in het Louwman Museum. Een van de absolute topstukken van de tentoonstelling is de Ferrari 500 F2, waarmee Alberto Ascari in 1952 en 1953 zegevierde in Zandvoort en bovendien in beide jaren de F1-wereldtitel in de wacht sleepte. Met deze auto had de Italiaan ook jarenlang een record in handen door zeven wedstrijden op rij te winnen. Pas in 2013 wist Sebastian Vettel dat record aan te scherpen. Ook de legendarische Mercedes-Benz W196, waarmee Juan Manuel Fangio in 1954 en 1955 wereldkampioen werd en in dat laatste jaar ook de Nederlandse GP won, wordt tentoongesteld in het Louwman Museum. Fangio's record van vijf F1-wereldtitels hield uiteindelijk 46 jaar stand, pas in 2003 wist Michael Schumacher het aan te scherpen.

Team Lotus is goed vertegenwoordigd bij de expositie F1 Legends met twee historische bolides van F1-wereldkampioenen. De eerste is de Lotus 33 van tweevoudig wereldkampioen Jim Clark, die vier keer de sterkste was tijdens de Grand Prix van Nederland. Daarmee is hij nog altijd recordhouder. In 1965 pakte de Brit, die gezien wordt als de beste coureur van de jaren 60, de zege in Zandvoort met de Lotus 33. In 1967 herhaalde hij dat kunstje met de debuterende Lotus 49, die eveneens wordt tentoongesteld in het Louwman Museum. Hierbij gaat het echter niet om de auto van Clark, maar die van tweevoudig wereldkampioen Graham Hill.

Verder bestaat de tentoongestelde collectie onder meer uit de HWM - ALTA uit 1952. Een voor Nederland historische F1-bolide, want Dries van der Lof was in deze auto de eerste Nederlander die deelnam aan een Formule 1-race - dat deed hij overigens tegelijk met Jan Flinterman. Van der Lof reed de race uit, maar werd niet geklasseerd omdat hij te weinig ronden had afgelegd. Ook de Porsche 718 van Carel Godin de Beaufort is te zien, waarmee hij in 1962 met de zesde plaats als eerste landgenoot een WK-punt scoorde in de Formule 1. Het achttal wordt gecompleteerd met de Talbot-Lago T26C, waarmee Louis Rosier in 1950 en 1951 de niet voor het WK meetellende GP van Nederland won, en de BRM P25 van Jo Bonnier die won in 1959.

Met auto's uit diverse bouwjaren geeft F1 Legends ook een mooi beeld van de technische ontwikkelingen in de Formule 1 tussen 1948 en 1970. Zo is de evolutie van een conventioneel buizenframe naar een monocoque chassis duidelijk zichtbaar, waardoor de auto's veel stijver werden en de motor achterin werd geplaatst in plaats van voorin. Ook waren reglementswijzigingen in die tijd al van invloed op onder meer de maximale cilinderinhoud en of er een compressor toegepast mocht worden. Naast de F1-expositie is ook de vaste collectie van het museum - bestaande uit ruim 250 auto's en een uitgebreide kunstcollectie - toegankelijk.

Win toegangskaarten

De expositie F1 Legends is tussen 1 juli en 4 september te bekijken in het Louwman Museum in Den Haag. Voor openingstijden en toegangsprijzen kun je terecht op de website van het Louwman Museum, maar ook zijn er toegangskaarten te winnen: Motorsport.com mag 5x2 tickets weggeven! Hoe kan je winnen? Kijk donderdag 30 juni naar een nieuwe aflevering van onze F1-update op YouTube, abonneer je op ons YouTube-kanaal en beantwoord de vraag die tijdens de F1-update wordt gesteld. Op maandag 4 juli maken wij de gelukkige winnaars bekend.

Een selectie van de racewagens die bij F1 Legends te bewonderen zijn:

Alberto Ascari, Ferrari 500 1 / 8 Foto door: Motorsport Images Jim Clark, Lotus 33-Climax 2 / 8 Foto door: LAT Photographic Juan Manuel Fangio, Mercedes-Benz W196 3 / 8 Foto door: Motorsport Images Louis Rosier, Talbot Lago 4 / 8 Foto door: Motorsport Images Racewinnaar Jim Clark, Team Lotus 49 5 / 8 Foto door: Rainer W. Schlegelmilch Jim Clark, Lotus 49 6 / 8 Foto door: Circuit Park Zandvoort Cosworth DFV V8 motor in de wagen van Jim Clark Lotus 49 7 / 8 Foto door: Rainer W. Schlegelmilch Jo Bonnier, BRM P25 8 / 8 Foto door: Motorsport Images