Het Grote Race Circus van Kamphues en Coronel: “Iedereen gaat met een glimlach naar huis”

Een theaterzaal vol Formule 1-liefhebbers. Een jaar of tien geleden zou het volstrekt ondenkbaar zijn geweest. Sinds Max Verstappen in de Formule 1 rijdt en de koningsklasse naar zijn hand heeft gezet, leven we in Nederland echter in een andere wereld. Werd je voorheen vreemd aangekeken als je met een petje van Christijan Albers of Giedo van der Garde op over straat liep, tegenwoordig kom je tijdens het boodschappen doen minimaal wel één iemand in Red Bull-tenue tegen. F1 is sinds de eerste Grand Prix-overwinning van Verstappen in 2016 overal. Zelfs in het theater.

Olav Mol en Jack Plooij waren vijf jaar geleden de eersten die met de Formule 1 het theater indoken. In navolging daarvan kwamen Rob Kamphues en Robert Doornbos in 2020 met Het Grote Grand Prix Circus, een programma vol mooie F1-verhalen, smakelijke anekdotes en de nodige plagerijtjes over en weer, zoals de heren elkaar ook graag in het Ziggo Race Café en Crashen in de Keuken mogen stangen. Vorig jaar was er Het Grote Grand Prix Circus 2, met als grote verschil dat Doornbos er niet meer bij was en Kamphues vergezeld werd door een andere trawant: Tom Coronel. Deze winter staan Kamphues en Coronel opnieuw samen op de planken, waarbij de sfeer op het podium eigenlijk niet heel anders is dan eerder met Doornbos. Niet zo verwonderlijk: ook Kamphues en Coronel zijn al lange tijd bevriend en zagen maar wat graag aan elkaars stoelpoten.

Hoewel hij meer dan genoeg ervaring heeft als het gaat om spreken voor publiek, ontdekte Coronel al gauw dat een theatervoorstelling heel andere koek is dan een tv-optreden of een praatje op een sponsorbijeenkomst. “Dit was voor mij een hele nieuwe wereld”, zegt Coronel na de voorstelling tegen Motorsport.com. “Rob heeft me geleerd om de tijd te nemen om iets te vertellen, dingen op een bepaalde manier te zeggen en op sommige momenten een stilte te laten vallen, zodat de zaal de gelegenheid heeft om te reageren. In het begin had ik wel een paar keer het gevoel dat ik echt niet wist waar ik aan begonnen was! Dan had ik na afloop het zweet op mijn voorhoofd staan. Maar nu: geen druppeltje.” Kamphues voegt toe: “Je moet soms echt acteren om mensen mee te nemen het verhaal in. Dat zou je tijdens een presentatie voor een bedrijf nooit doen. Neem de slotscène, als we bij het meer van Genève staan. Dan zie je Tom naar een bergkam kijken die er niet is. En als dan ik tegen hem zeg dat hij dat hele eind naar beneden moet lopen, zie je hem denken: ‘Verdomme, dat heb ik weer.’ Dat is theater. Met het vertellen van leuke verhalen alleen ben je er niet. Er moet iets gebeuren. Het moet pijn doen, het moet schuren, het moet raar zijn, het moet ontregelen.”

Rob Kamphues over theater maken: "Het moet schuren." Foto: Annemieke van der Togt

Kamphues zag eerder hoe het voor Doornbos eveneens een grote omschakeling was. “Als er iemand is die met twee vingers in zijn neus drie presentaties op een dag kan doen, dan is het Robert wel. Maar voor aanvang van elke show stond hij met klamme handen in de coulissen. Zo zenuwachtig was hij. Maar ik vond echt dat hij het onwijs goed deed. Hij is ongelofelijk grappig op het podium.” Doornbos gaf op een zeker moment aan de theatervoorstellingen wel zwaar te vinden. Kamphues: “Hij zei tegen me: ‘Ik vind het gewoon niet te doen. Het kost me zoveel energie.’ Je gaat natuurlijk ’s middags al op pad en komt ’s nachts pas weer thuis. Hij zei dat hij het heel leuk vond om te doen, maar ook heel heftig.” Coronel beaamt dat de theatershows veel tijd en energie vreten: “Dat is honderd procent waar. Maar als je dan na afloop al die mensen ziet… Er zaten vanavond vijfhonderd mensen in de zaal en die hebben allemaal net zo'n grote passie voor autosport als jij. En iedereen is met een grote glimlach op het gezicht naar huis gegaan. Dat is toch superleuk?”

Over hoe hij door Kamphues bij de show werd gehaald, vertelt Coronel: “We deden tijdens de coronaperiode één keer per week een coronadiner. Er was een kok die het eten bereidde en wij gingen dan een avond lullen over autosport en verhalen vertellen. Bij een paar van die verhalen had Rob zoiets van: ‘Die moeten eigenlijk in een theatershow.’” Kijkend naar Kamphues: “Ik herinner me nog dat jij op één van die avonden tegen me zei: ‘We moeten het theater in. Dat vind je vast wel leuk. Nee, niet zeiken, dat gaan we gewoon doen.’ Ik wilde daar even over nadenken. Onderweg naar huis zei Paulien, mijn meisje, tegen me: ‘Tom, dat is echt wat voor jou. Je moet het gaan doen. Het is weer eens wat anders.’ Twee weken later liet ik aan Rob weten dat we het er maar een keer over moesten hebben.” Kamphues breekt in: “Nee, dat was de volgende dag al!” Coronel: “Oh, dan vond ik het in elk geval twee weken lang heel spannend dat ik ja had gezegd!” Kamphues lachend: “En de eerste tien voorstellingen!” Het is overigens niet zo dat Doornbos bedankte voor een nieuwe tournee. “Nee, ik wilde ook gewoon heel graag een keer met Tom op pad”, bekent Kamphues. “Maar toen ik dat aan Robert liet weten, had hij er heel snel vrede mee, omdat hij het zo zwaar had gevonden.”

Op de oorspronkelijke poster van Het Grote Grand Prix Circus 2 is behalve Kamphues en Coronel ook Rob van Gameren te zien. Kamphues: “Het idee was eigenlijk om de voorstelling samen met Van Gameren te doen. We hadden ook al met zijn drietjes gerepeteerd.“ Vervolgens was er corona en kwam alles stil te liggen. “Maar een week voor de eerste show kregen we alsnog groen licht. En toen moesten we ook wel, want anders kregen we geen subsidie van de overheid. Van Gameren liet echter weten dat hij het niet ging redden, omdat hij als pitreporter in de MotoGP ging werken. Maar een groot deel van de show leunde op het gegeven dat hij groot fan is van Michael Schumacher. Ik heb Tom toen aangekeken en hem gevraagd: ‘Zullen we het met zijn tweeën doen?’ Hij zei meteen ja. Maar hij wist toen nog niet wat hem allemaal te wachten stond, aangezien hij een deel van de teksten van Van Gameren moest overnemen! Zo is de voorstelling uiteindelijk onder hele hoge druk tot stand gekomen.”

Tom Coronel, ook wel bekend als 'de voorzitter van de Max Verstappen-fanclub'. Foto: Annemieke van der Togt

Videobellen met racevrienden

Voor deze winter heeft de show een naamsverandering ondergaan: Het Grote Grand Prix Circus is Het Grote Race Circus geworden. “Dat moest van het Formule One Management”, aldus Kamphues. Met een glimlach: “Ze hebben waarschijnlijk het succes van de show gezien en daarom afgelopen zomer de titel in Nederland gedeponeerd. De naam Het Grote Grand Prix Circus is nu dus van de Formule 1, al ben ik heel benieuwd wie er straks onder die naam in het theater staat!” Hoewel het veranderen van de naam noodgedwongen gebeurde, dekt de nieuwe titel Het Grote Race Circus de lading eigenlijk een stuk beter. Want de show gaat niet alleen over Formule 1, Max Verstappen en Nyck de Vries. “We hebben het ook over Dakar en Le Mans. Het is een show over autosport”, knikt Coronel. “Maar als je het over autosport hebt, kun je niet om Max heen.“ Als het tijdens de voorstelling gaat over hoe goed Verstappen is, heeft Coronel overigens vaak het woord. “Want ik sta natuurlijk bekend als de voorzitter van de Max Verstappen-fanclub.”

Tijdens het ruim anderhalf uur durende programma worden verschillende voormalig Formule 1-coureurs door Coronel in de show gehaald middels een videobelletje. Om aan te tonen dat hij echt met zo'n beetje iedereen in de autosportscene contact heeft, pakt Coronel zijn mobiele telefoon erbij en scrollt hij door de contactenlijst van zijn Whatsapp. Een groot aantal bekende namen uit de racewereld passeert de revue. “Kijk, wie wil je hebben? Hier hebben we Rubens Barrichello.” Coronel laat Motorsport.com zijn chathistorie met de Braziliaan zien. “Hoe ver wil je terug? Kijk, hij stuurt me zelfs hartjes! Wat mensen wel eens vergeten is dat ik 33 jaar in de autosport actief ben. Ken jij iemand die zoveel races rijdt als ik? Nee, want die bestaat niet. Er is niemand zo gek als ik. En daardoor ken ik al die gasten. Hier: Nyck de Vries, Franz Tost, Emanuele Pirro, Tom Kristensen, Pedro de la Rosa… Dat zijn allemaal racevrienden van me.”

Ziggo versus Viaplay

Kamphues en Coronel werkten voorheen samen bij Ziggo Sport, maar laatstgenoemde maakte de overstap naar Viaplay toen de streamingdienst de Formule 1-uitzendrechten verwierf voor 2022. Gedurende de show deelt Kamphues af en toe een sneer uit naar Viaplay, om Coronel op de kast te jagen. “Melroy [Heemskerk, co-commentator bij Viaplay] is naar de voorstelling in Alphen aan den Rijn geweest en die kon het zeer waarderen”, zegt Kamphues. Om daarna te benadrukken dat het tussen hem en iedereen bij Viaplay helemaal goed zit. “Ik snap dat er spanningen zijn tussen die twee bedrijven. Maar tussen Ho-Pin Tung, Giedo van der Garde, Christijan Albers, Stephane Kox en mij zit nul animositeit. Ze hebben allemaal bij Ziggo aan tafel gezeten, ervaring kunnen opdoen en meters kunnen maken. Iedereen bij Ziggo gunt ze echt het allerbeste. Want werken in de Formule 1 is toch het mooiste wat er is?”

Kamphues vertelt richting het einde van de voorstelling dat ze over genoeg verhalen en anekdotes beschikken om nog drie shows te vullen. “We gaan er na deze in elk geval nog eentje maken”, doet Kamphues uit de doeken. “Ik kan verder niet zeggen hoe of wat. Maar we zijn er al een beetje over aan het nadenken. Mijn avonturen in de autosport zijn natuurlijk eindig. Ik heb Road to Le Mans gedaan, een keer een Formule 1-auto getest en nog wel een aantal andere dingen meegemaakt. Maar met Tom zijn avonturen kunnen we nog wel een paar jaar vooruit. Maar ik denk dat we eerst nog een seizoen met deze show doorgaan.” Of Kamphues na Doornbos of Coronel nog iemand anders in het vizier heeft om mee het theater in te nemen? “We kunnen Rob van Gameren natuurlijk zo een keer meenemen. Maar voorlopig doen we het nog met zijn tweeën.” Coronel: “Ja, we moeten eerst nog heel Nederland door met deze voorstelling. We zijn nog maar op een paar plekken geweest!”

Het Grote Race Circus met Rob Kamphues en Tom Coronel is op 2 februari te zien in De Klinker in Winschoten, op 9 februari in het Markant Theater Maashorst te Uden en op 10 februari in De Kring in Roosendaal. Voor alle overige speeldata kun je terecht op de website van De Nationale Theaterkassa.

De eerste les van Tom Coronel: "Een coureur neemt altijd zijn helm mee." Foto: Annemieke van der Togt