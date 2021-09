IndyCar, MotoGP en Grosjean in This Week with Will Buxton

In de zevende aflevering van This Week with Will Buxton wordt er vanzelfsprekend teruggeblikt op de IndyCar-race van afgelopen weekend op Laguna Seca. En met wie kan je beter terugblikken op die race dan met smaakmaker Romain Grosjean? Ook spreekt hij over hoe hij zijn eerste IndyCar-seizoen heeft ervaren en gaat de blik zelfs even naar 2022.

Het gaat in deze aflevering, die je bovenaan deze pagina kan zien, natuurlijk niet uitsluitend over IndyCar. Buxton gaat ook in gesprek met Jason O’Halloran, die met nog drie ronden te gaan aan kop gaat in de British Superbikes. Sara Price vertelt over haar ervaringen met het racen op verschillende soorten ondergronden in het eerste Extreme E-seizoen en Stuart Codling van GP Racing komt langs in de studio om te praten over het F1-seizoen 2021, waaronder de strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton.