GP Rusland, IndyCar en meer in This Week with Will Buxton

In de achtste aflevering van This Week with Will Buxton is er veel aandacht voor de IndyCar Series, waarvan het seizoen dit weekend werd afgesloten in Long Beach. Buxton belt met Leigh Diffey, de IndyCar-commentator van NBC, om te praten over nieuwe kampioen Alex Palou en om terug te blikken op het afgelopen seizoen.

Ook is er in deze aflevering, die je bovenaan deze pagina kan zien, natuurlijk veel aandacht voor de Grand Prix van Rusland. De knotsgekke race leverde Lewis Hamilton zijn honderdste Grand Prix-zege op en dat wordt besproken met Alex Kalinauckas, Grand Prix-redacteur van Autosport. Daarnaast is er aandacht voor het overlijden van World Supersport 300-rijder Dean Berta Viñales en wordt er gebeld met Ricky Taylor, de leider in het IMSA-kampioenschap.