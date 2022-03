GP Metaverse: Het NFT-project dat Romain Grosjean en Patrick Kluivert verleidde

De wereld van cryptomunten, de metaverse en NFT’s weet langzaam maar zeker zijn weg te vinden richting de autosport. Recent vertelden wij al iets over Meta Drivers, een collectie non-fungible tokens – niet-inwisselbare, onvervangbare digitale eigendomscertificaten - rond de wereld van de autosport waarmee kopers deel kunnen nemen aan spellen in de metaverse. Daarmee zijn echte prijzen te winnen.

Het volgende initiatief uit de metaverse dat zich richt op de liefhebbers van autosport is GP Metaverse, een nieuw project waarmee games, sport en collectibles worden gecombineerd. Aan de basis van GP Metaverse staat een collectie van 10.000 NFT’s in de vorm van virtuele raceauto’s, die in vier etappes in de verkoop gaan. De eerste ronde met 500 virtuele racewagens gaat op 19 maart in de verkoop via OpenSea en de officiële website van het initiatief. IndyCar-coureur en voormalig F1-rijder Romain Grosjean heeft zijn interesse in het project al geuit: “GP Metaverse is een spannend NFT-project waarin autosport, gaming en collectibles samenkomen. Het is ook cool dat ik mijn eigen, unieke NFT-auto heb”, aldus de Fransman.

De wereldwijde NFT-markt is de afgelopen tijd enorm gegroeid en het concept is zowel populair als steeds breder geaccepteerd, mede door de komst van grote en goede projecten vanuit diverse industrieën. De ontwikkelaars van GP Metaverse willen de ervaring echter naar het volgende niveau tillen door de adrenalinekick van racen naar de virtuele wereld te brengen, terwijl er een community wordt opgezet waarin alle leden evenveel voordelen hebben, ongeacht hun locatie.

Collectie met 10.000 NFT's in de metaverse

De collectie van GP Metaverse bestaat dus uit 10.000 NFT’s, waarbij iedere eigenaar van een GP Metaverse Car toegang krijgt tot een exclusieve community en prijzen, evenals de kans om een uitnodiging te winnen voor een weekend met autosport en een bootfeest in Monaco. De collectie kan opgedeeld worden in twee categorieën, bestaande uit 1.000 Special Livery Cars en 9.000 Unique Cars. Ieder pakket heeft zo zijn eigen voordelen en kenmerken. Als onderdeel van de community kan je onder andere meedoen aan maandelijkse weggeefacties, krijg je toegang tot metaverse-evenementen, maak je kans op een van de 25 gouden helm-NFT’s, kan je echte evenementen bijwonen en krijg je speciale aanbiedingen van partners van het project. Ook komt er een speciale podcast-reeks met discussies over autosport, de laatste technologie in de industrie en alles wat daartussen valt.

GP Metaverse is gebaseerd op de eco-vriendelijke Polygon-blockchain, waarmee betere energie-efficiëntie en nul gaskosten voor iedere aankoop worden gegarandeerd. Het initiatief wil autosportliefhebbers samenbrengen via virtuele platforms als Discord, maar ook met echte ontmoetingen waarbij NFT-eigenaren kunnen kennismaken met grote namen. Ook zijn er plannen om jonge, getalenteerde en gepassioneerde coureurs te steunen via sponsoring van Racing Academies.

Grosjean en Kluivert aan boord

Een van de onderscheidende punten van de GP Metaverse is het gamificatie-project, waarin negen teams strijden om de hoofdprijs. Met partners als Grosjean begint het initiatief ook voet aan de grond te krijgen. De voormalig F1-coureur heeft zijn met token #0008 zijn eigen auto met branding, terwijl voormalig topvoetballer Patrick Kluivert token #0009 heeft bemachtigd. De Franse coureur is ambassadeur van GP Metaverse en dat biedt NFT-eigenaren voordelen, zoals gesigneerde merchandise, videocalls en simrace-sessies met de GP Metaverse-community en zijn eigen simraceteam. Er zijn plannen om meer sponsors en influencers naar de metaverse te trekken, daarvoor zijn 99 auto’s gereserveerd.

Bezoek de website van GP Metaverse voor meer informatie over het project en – vanaf zaterdag 19 maart om 18:00 uur – de mogelijkheid om NFT’s te kopen op deze pagina van OpenSea. GP Metaverse heeft ook een groeiende online community op social media, waaronder Discord, Twitter en Instagram.