GMF Capital neemt Motorsport Network Media LLC over

GMF Capital (GMF), het familiebedrijf van Gary Fegel en een toonaangevende particuliere investeringsmaatschappij, heeft vandaag aangekondigd dat het de overname heeft afgerond van Motorsport Network Media LLC (MSNM), een wereldwijd digitaal mediaplatform in de auto- en motorsport en automotive, voor een niet nader genoemd bedrag. Onder de voorwaarden van de overname valt dat GMF Media, een dochteronderneming van GMF Capital, een meerderheidsbelang in MSNM verwerft met een optie om het resterende minderheidsbelang op een later tijdstip te verkopen.

MSNM, dat meer dan 40 miljoen maandelijkse gebruikers en een actieve sociale media-community van meer dan 15 miljoen volgers heeft, is het grootste onafhankelijke mediaplatform voor auto- en motorsport en automotive ter wereld. De bijna 50 belangrijkste digitale motorsport- en automotive-eigendommen die GMF nu in handen heeft, omvatten racemerken zoals Motorsport.com, Autosport, Motorsport-Total en GPOne, evenals merken uit de auto-industrie zoals Motor1.com en InsideEVs.com. De overeenkomst omvat ook de merknaam Motorsport Network, evenals Motorsport.tv, het toonaangevende videoplatform voor live en on demand streaming, en de Autosport Awards, 's werelds belangrijkste jaarlijkse prijsuitreiking in de autosport.

"We zijn verheugd over de overname van Motorsport Network Media's indrukwekkende mediaportfolio van wereldklasse, dat klaar is voor een aanzienlijke groei door de stijgende populariteit van de auto- en motorsport, en met name de Formule 1, in de VS en internationaal", zegt Gary Fegel, oprichter en directeur van GMF Capital. "We zullen gebruik maken van de marktleidende positie van de merken in de motorsport- en auto-industrie en het bedrijf naar het centrum van de liefhebberij brengen. Onze overname zal het bedrijf in staat stellen om agressief nieuwe groeikansen na te streven, waarvan werknemers, adverteerders, partners en tientallen miljoenen gebruikers wereldwijd zullen profiteren."

De overname is de eerste voor GMF in de categorie sport, auto's en media. Sinds de oprichting in 2013 hebben GMF Capital en haar dochterondernemingen meer dan 5,5 miljard dollar geïnvesteerd, voornamelijk op het gebied van private equity, vastgoed en alternatieve investeringen.

"De aankondiging van vandaag markeert het volgende spannende hoofdstuk voor Motorsport Network en onze toonaangevende mediabusiness", zegt James Allen, voorzitter van Motorsport Network. "We hebben door de jaren heen aanzienlijke belangstelling gehad voor onze media-assets, maar hebben in GMF Capital een koper gevonden die echt waardeert wat we hebben opgebouwd en die onze visie voor de toekomst deelt. De media franchise blijft sterk presteren en we geloven dat het zal gedijen onder de leiding van GMF Capital."