Giorgio Piola lanceert nieuwe SPEEDTRAP Kickstarter-campagne

De meest bekende technisch illustrator uit de Formule 1, Giorgio Piola, heeft een nieuwe Kickstarter-campagne gelanceerd. Op deze manier krijgen fans van de sport een unieke kans om dit verzamelobject voor een veel lagere prijs te bemachtigen. Piola, die meer Grands Prix heeft bijgewoond dan ieder ander in de historie, heeft met de SPEEDTRAP-collectie een nieuwe serie horloges gelanceerd. De oplage is beperkt en wordt als eerste aangeboden via de crowdfunding-site Kickstarter. Dankzij deze campagne kan een Piola SPEEDTRAP-horloge al vanaf 400 dollar worden aangeschaft.

De Piola SPEEDTRAP-serie beschikt over eenvoudig te verwisselen siliconen bandjes en vijf onderscheidende kleuren, stuk voor stuk met een technische illustratie van Piola op de achterzijde. De horloges beschikken over een zeer nauwkeurig Zwitsers uurwerk, zijn samengesteld in Zwitserland en dragen met trots de benaming ‘Swiss Made’.

De vernieuwde Ronda 5040.D toont tienden van seconden, seconden en minuten en de datum. Het glas reflecteert niet en is speciaal behandeld om krassen tegen te gaan. De behuizing is gemaakt van roestvrijstaal. De SPEEDTRAP-collectie is verkrijgbaar in zwart, blauw, groen, rood en geel. Het uurwerk is 45 millimeter breed en 14,6 millimeter dik. Elk horloge wordt geleverd met twee extra bandjes die eenvoudig verwisseld kunnen worden.

Jouw hulp draagt eraan bij dat dit project tot een succes gemaakt kan worden. Wie een bijdrage levert krijgt niet alleen korting ten opzichte van de normale prijzen maar wordt ook beloond met op Formule 1 geïnspireerde cadeaus die perfect passen bij het horloge.

Piola: “Er zijn veel overeenkomsten tussen de wereld van de racerij en de wereld van horloges. Beiden zijn gebaseerd op mechanische engineering, prestaties en schoonheid. Mijn loopbaan in de F1 en mijn liefde voor horloges heeft me geïnspireerd om mijn passie voor de racerij om te zetten in een uurwerk. Ik wil mijn volgers en alle autosportliefhebbers de kans geven om een horloge te bemachtigen die de precisie, spanning en schoonheid van de F1 weerspiegelt.”

Doe mee en steun dit project!