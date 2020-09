F1-demo's, volop actie en fans: Gamma Racing Day in coronatijd

De Gamma Racing Day staat sinds jaar en dag te boek als hét gratis auto- en motorsportevenement van Nederland. Het bleek echter een hels karwei om die traditie ook in coronatijd voort te zetten. Een publieksevenement zonder publiek heeft weinig zin, waardoor er eerst op de verlossende woorden vanuit politiek Den Haag (evenementen zijn toegestaan met inachtneming van de coronaregels) moest worden gewacht. Toen die lichten eenmaal op groen sprongen, waren promotor Lee van Dam en de zijnen er nog lang niet. Het evenement moest immers nog 'coronaproof' worden gemaakt. Ook dat is echter gelukt, waarvoor hulde.

"Het is allemaal naar wens verlopen. Zeker als je bedenkt dat we eerst misschien helemaal geen evenement zouden hebben en daarna wellicht alleen zonder publiek", blikt promotor Lee van Dam tevreden terug met Motorsport.com. Uiteindelijk schat de LDP-voorman in dat er zo'n veertien à vijftien duizend toeschouwers door de poortjes van het TT Circuit zijn gegaan, waarvoor zeven kilometer aan hekken is geplaatst. "Het is zonder problemen verlopen, de reacties zijn positief en de sponsors zijn ook tevreden. We zijn vooral blij dat we dit voor de 21ste keer hebben kunnen organiseren, continuïteit is belangrijk voor het evenement. Ook omdat we op deze voet door willen gaan en volgend jaar een 22ste editie willen organiseren."

Niet Ocon maar Van Loon zorgt voor F1-actie

Dit jaar kostte het dus veel tijd en moeite, maar het eindresultaat mag er best zijn. Toegegeven: er was dit jaar geen F1-team om een demo te verzorgen en ook de BOSS GP moest verstek laten gaan. "We hadden normaal gesproken Esteban Ocon gehad", doet Van Dam nog even uit de doeken. "Maar met veel creativiteit zijn er toch dagvullende programma's gepresenteerd, met ook F1-actie zoals gezegd. Erik van Loon, vooral bekend van de Dakar Rally, bleek daar goed voor. De Brabantse rallycoureur en ondernemer heeft meerdere F1-auto's in bezit en trok naar de Drentse hoofdstad met een Ferrari van Jean Alesi uit 1993 en de Arrows A21 uit 2000, nog bekend van Jos Verstappen.

"Het was voor mij weer een fantastische ervaring om in deze auto's te rijden", laat een glunderende Van Loon aan Motorsport.com weten. "Je hebt in zo'n auto 750 pk op ongeveer 540 kilo, dat is natuurlijk een ongelooflijke combinatie. Het is ook met niks te vergelijken." Nog los van de snelheid beklijft vooral het geluid, zo is de Ferrari (nog in originele staat) voorzien van een V12-motor. Oordopjes zijn voor mensen aan de pitmuur best wel gewenst. "Met die huidige accudingen in de Formule 1 heb ik niet veel meer, maar dit is nog echt old school. Ik heb ook alleen maar positieve reacties gekregen, mensen vinden het oprecht mooi."

Taxi Doornbos

Dat laatste geldt ook zeker voor passagiers die met voormalig F1-coureur Robert Doornbos mochten meerijden in de tweezitter van MP Motorsport. Terwijl de Rotterdammer met een knipoog aan ondergetekende vraagt 'wanneer stap jij een keer achterin' raken de passagiers niet uitgepraat over hun ervaringen. Voor Doornbos leverde het weekend ook een bijzondere ervaring op, maar dan vooral doordat het zo druk was. Doornbos combineerde de rondjes op het TT Circuit namelijk met zijn werk als F1-analist bij Ziggo Sport. De zondagse demorondjes verliepen door technisch malheur niet helemaal zoals gepland, al mag dat de pret niet drukken. "Het blijft elk jaar prachtig om hier met zo'n ding te kunnen rijden. Zeker toen het zaterdag begon te regenen, dat was voor de bijrijders ook echt een waanzinnige ervaring. Uniek."

Naast deze Formule 1-actie konden de aanwezige fans genieten van talloze races, waarbij er aan spanning en spektakel geen gebrek was. Van auto's op de kop tot 'close finishes', de editie van 2020 had het allemaal met de Audi RS8 Cup en de snelste karts ter wereld. Voor wie daarmee nog altijd niet genoeg had, was Tim Coronel paraat met een drift-Nissan en de befaamde Dakar-buggy. Ook aan liefhebbers van tweewielers werd nog gedacht, met een Red Bull-stuntman die de gekste capriolen uithaalde. Maar toch bovenal dat prachtige F1-geluid op de Drentse hei. "Eigenlijk zijn die auto's van Van Loon nog veel mooier dan ons initiële plan, waarbij Ocon in zo'n moderne F1-auto zou zitten. Het is op deze manier zeker geslaagd", vat Van Dam de boel treffend samen. Waarvan akte.

VIDEO: Erik van Loon over zijn bijzondere F1-demo's op het TT Circuit Assen