Freelancers gezocht: Van nieuwsdienst tot speciale bijdragen

Als gerenommeerde website op het gebied van de auto- en motorsport maken we niet alleen (ter plaatse) content voor onze digitale kanalen, maar krijgen we ook regelmatig verzoeken om aan leuke projecten bij te dragen en met vooraanstaande merken te werken. Dat is uitdagend en daar beleven wij veel plezier aan. Om interessante kansen verder te benutten zijn we op zoek naar uitbreiding van de redactie en de freelancepool van specialisten.

Aan welke functies kun je denken?

De nieuwsdienst. In shifts draai je mee met de redactie: van het verwerken van inkomende nieuws uit interne en externe bronnen, tot het schrijven van sessieverslagen en reacties

Productie in opdracht. Op basis van een briefing een tekst schrijven voor de website of ten behoeve van een klant

Voor wie is het en waar moet je aan voldoen?

Iedereen die één of beide rollen kan vervullen mag zich aanmelden. Of je nu student bent of recent als tekstschrijver aan de slag bent gegaan, of dat je al jaren in het vak zit met een journalistieke of communicatie-achtergrond: je bent welkom om je aan te melden. Affiniteit met de racerij is aantoonbaar aanwezig, enige ervaring in de branche is van toegevoegde waarde en bovenal lijkt het jou ontzettende leuk om aan Motorsport.com bij te dragen.

Wat moet ik insturen?

Graag komen we te weten op welke manier jij kunt bijdragen en ontvangen we een introductie met daarin wie je bent, wat je doet en een motivatie die jouw affiniteit met de racerij aantoont. Voeg ook zeker meerdere teksten toe zodat wij een goed beeld kunnen vormen. Ook komen we graag te weten hoeveel tijd je beschikbaar bent en met welke tarieven (uur- / woord- en dagtarief) we rekening mee moeten houden.

Interesse? Klik hier om dat kenbaar te maken. Vul je gegevens in, voeg uitgebreidere informatie en eerdere bijdragen toe. Wij komen graag met jou in contact.