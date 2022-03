Half oktober is de grootschalige verbouwing van Spa-Francorchamps begonnen. Het circuit moest opnieuw geschikt worden gemaakt voor het organiseren van races met motoren en dat betekende dat er op meerdere plekken aan het zeven kilometer lange circuit gewerkt moest worden. Zo is er op diverse punten op het circuit gewerkt aan de uitloopstroken, die deels weer hebben moeten plaatsmaken voor ouderwetse grindbakken. Ook worden er enkele nieuwe tribunes gebouwd op het circuit.

Een van die tribunes verrijst naast Raidillon, waar het een prachtig uitzicht moet gaan bieden over Eau Rouge, de paddock en het stukje bergaf vanaf La Source. Deze tribune moet 4.600 fans een zitplaats geven en daarnaast komen er ook VIP-lounges. Langzaam maar zeker begint het bouwwerk nu vorm te krijgen: het zitgedeelte is geplaatst en momenteel wordt gewerkt aan de aanleg van het dak, zodat de fans ook in regenachtige omstandigheden droog naar de diverse races kunnen kijken. Dat laat Spa-Francorchamps zien met een reeks foto’s op hun social media-kanalen.

Ook op andere punten wordt nog gewerkt aan het vernieuwde Spa-Francorchamps, hoewel ook daar duidelijk te zien is dat er goede progressie wordt geboekt. Zo is bocht 10 – Bruxelles – inmiddels voorzien van een nieuwe uitloopstrook, inclusief een brede strook grind voor de bandenstapels. De afgelopen jaren bestond vrijwel de hele uitloopstrook daar nog uit asfalt. In bocht 11 zijn de veranderingen nog duidelijker te zien: het kunstgras naast de kerbstones bij het uitkomen van de bocht is weer grind geworden, terwijl aan de binnenkant van de bocht een alternatieve strook asfalt te zien is. Dit is de nieuw aangelegde apex die door de motorrijders gebruikt gaat worden.

Voor de verbouwing heeft Spa-Francorchamps de portemonnee getrokken, want de aanpassingen aan het circuit zijn onderdeel van een investering van 80 miljoen euro. Over anderhalve maand moeten de werkzaamheden afgerond zijn, dan staat met de 12 uur van Spa de eerste race van 2022 op het programma.

