Londen, 8 september 2021: Formule 1 en Motorsport Network hebben vandaag in samenwerking met Nielsen het wereldwijde F1-fanonderzoek 2021 gelanceerd. Met het onderzoek wordt duidelijk hoe F1-fans van over de gehele wereld naar de sport kijken. Dit is het grootste fanonderzoek in de historie van de Formule 1, waarbij het vlaggenschip van Motorsport Network, de racewebsite Motorsport.com, in vijftien talen de vragenlijst gaat aanbieden.

Ellie Norman, F1 Director Marketing and Communication, legt uit: “Inzien wat onze fans willen en hoe ze de Formule 1 waarderen is voor ons de beste manier om strategische beslissingen te nemen over de toekomst van de sport, zodat we boeiend en vermakelijk blijven voor ons publiek. Door gebruik te maken van de kracht van Motorsport Network zijn we in staat om fans van over de gehele wereld te bereiken. Zij kunnen ons waardevolle inzichten bieden over wat ons publiek wenst van de sport en welke aspecten in de toekomst verbeterd kunnen worden.”

Naast vragen over de favoriete coureurs en circuits van fans, komen ook bredere onderwerpen aan bod zoals kijkgedrag, esports en het gebruik van duurzame brandstoffen. Op basis van de resultaten worden trends in de houding van de steeds jonger wordende fans ten opzichte van de F1 duidelijk.

Dit is het derde wereldwijde F1-fanonderzoek dat Motorsport Network uitvoert. De eerdere edities vonden plaats in 2015 en 2017, met elk meer dan 200.000 respondenten. De resultaten van dit jaar worden vergeleken met de eerdere enquêtes, waarbij de editie uit 2017 gezien wordt als het grootste onderzoek in elke vorm van de racerij.

James Allen, president Motorsport Network: “Na het onderzoek in 2015 met de FIA over Formule 1 en in 2017 met WEC, begrijpen we het belang van de mening van de fan voor de rechtenhouders en organisaties van grote raceklassen. De informatie die voortvloeit uit dit onderzoek biedt ons de gelegenheid om meer te leren over de fans en hun meningen, en om te zien hoe de veranderingen sinds de entree van Liberty Media gewaardeerd worden, zodat we het succes van de geïmplementeerde veranderingen beter kunnen beoordelen.”

Het wereldwijde F1-fanonderzoek 2021, in te vullen door iedereen vanaf 16 jaar, duurt twee weken. Het onderzoek start op 8 september en loopt tot 22 september. De resultaten worden in de aanloop naar de Grand Prix van de Verenigde Staten in oktober gepresenteerd.

Voor meer informatie:

Carla Conde, Motorsport Network – carla.conde@motorsport.com

