Formula Winter Series: Nog meer races in 2024

De Formula Winter Series (FWS) wil in het komende seizoen 2024 voortborduren op het succesvolle debuutseizoen dat in de winter van 2023 plaatsvond. Dankzij een samenwerkingsovereenkomst die in de zomer werd gesloten met het Spaanse Formule 4-kampioenschap, heeft een groot aantal Formule 4-teams hun zinnen gezet op de titel voor FWS 2024. Er zullen gestandaardiseerde auto's worden gebruikt. Dit zijn Formule 4-auto's met een Tatuus-chassis en Abarth-motoren.

In het FWS-seizoen 2023 won Kacper Sztuka (US Racing) de rijderstitel. US Racing, het team van Gerhard Ungar en Ralf Schumacher, kwam ook als beste uit de bus in het teamklassement. "Het FWS werd in het debuutseizoen zeer goed ontvangen door teams en coureurs, dus we verwachten een sterke stijging in het komende seizoen," zegt Robin Selbach van seriepromotor Gedlich Racing.

De volgende bekende teams zijn momenteel ingeschreven voor de FWS 2024:

Campos Racing

Cram Motorsport

DriveX

Maffi Racing

US Racing

Tecnicar

Andere teams uit de Britse Formule 4, Italiaanse Formule 4 en Spaanse Formule 4 worden ook op korte termijn verwacht. Het startveld belooft dus nog verder aangevuld te worden met bekende teams.

De kalender van FWS 2024 bestaat uit vier raceweekenden in Spanje. Twee daarvan vinden plaats in back-to-back weekenden. Nieuw ten opzichte van het seizoen 2023 is dat elk raceweekend nu uit drie races bestaat in plaats van twee. De raceafstand is 30 minuten plus één ronde. Voor elk raceweekend van het 2024 FWS geldt: de vrijdag is gepland als testdag, terwijl de donderdag kan worden geboekt als optionele extra testdag. Dit zorgt voor nog meer testtijd voor de jonge coureurs en hun teams. Het inschrijfgeld per raceweekend is 4.250 euro (5.150 euro inclusief donderdag). Het inschrijfgeld voor het seizoen bedraagt 17.000 euro (20.600 euro voor vier dagen).

Alle races van de Formula Winter Series 2024 worden zijn te zien via een livestream.

Racekalender van de Formula Winter Series 2024:

10/11 februari: Jerez (Spanje)

17/18 februari: Valencia (Spanje)

02/03 maart: Aragon (Spanje)

09/10 maart: Barcelona (Spanje)