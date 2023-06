Nu de spanning oploopt richting de honderdste editie van de 24 uur van Le Mans, hebben fans van de langeafstandsracerij de kans om hun stem te laten horen.

Automobile Club del’Ouest (ACO), Le Mans Endurance Management, promoter van het FIA World Endurance Championship (FIA WEC) en Motorsport Network lanceren vandaag het wereldwijde FIA WEC fanonderzoek 2023. Met deze enquête kunnen fans van de sport hun mening geven over allerhande onderwerpen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in elf talen via Motorsport.com, het vlaggenschip van Motorsport Network. De data wordt vervolgens geanalyseerd door motorsport data-specialist Iris Sport.

FIA WEC CEO Frédéric Lequien zegt over de lancering van het FIA WEC-fanonderzoek tijdens de 24 uur van Le Mans: “De fans maken onze sport tot wat het is. Tijdens dit historische raceweekend, waar we 100 jaar 24 uur van Le Mans vieren evenals het nieuwe tijdperk van de Hypercars verwelkomen, willen we achterhalen wat onze fans denken en hoe ze het WEC beoordelen. Dit is de beste manier om strategische keuzes te maken hoe we de sport moeten laten groeien en vermakelijk te blijven voor ons publiek. Door gebruik te maken van de kracht van Motorsport Network, bereiken we fans over de gehele wereld. Dat geeft ons waardevolle inzichten in wat ons publiek wil van onze sport en wat we kunnen verbeteren.”

Fans in Le Mans. Foto: JEP / Motorsport Images

Dit is het tweede wereldwijde fanonderzoek wat in opdracht van het FIA WEC uitgevoerd wordt, na de eerste editie in 2017. Motorsport Network is op dit vlak toonaangevend, met recent uitgevoerde onderzoeken in samenwerking met F1 in oktober 2021, met NTT IndyCar Series in februari 2022 en MotoGP in september 2022. Meer dan 330.000 fans uit 197 landen hebben zich laten horen tijdens deze drie enquêtes.

Naast het achterhalen van de favoriete rijders, teams en circuits van de fans, vraagt het WEC-onderzoek om input over allerhande onderwerpen zoals kijkgedrag, racebezoek en mediaconsumptie; meningen over toekomstige veranderingen om de sport te verbeteren en inzichten over de grootste problemen naast het circuit. Er worden ook vragen gesteld over fanbetrokkenheid en de groei van gaming en esports.

“We kijken ernaar uit de meningen te horen van de endurance-fans over de gehele wereld. Na recentelijk dergelijke grootschalige onderzoeken te hebben uitgevoerd voor Formule 1, MotoGP en IndyCar, begrijpen we het belang van wereldwijde fanonderzoeken voor rechtenhouders en organisatoren van grote raceklassen. Zij kunnen de resultaten gebruiken als een kompas voor de toekomstige richting”, aldus James Allen, president van Motorsport Network en leider van het project. “FIA WEC en haar iconische 24 uur van Le Mans behoren tot ’s werelds zwaarste sportieve uitdagingen. We hebben data van het vorige onderzoek uit 2017, maar er is sindsdien heel veel veranderd. We staan nu aan de start van een nieuw tijdperk voor de langeafstandsracerij met de geweldige Hypercars. We kunnen niet wachten tot de resultaten binnenstromen.”

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez. Foto: Paul Foster

Het FIA WEC fanonderzoek 2023 is open voor iedereen vanaf 16 jaar en loopt vier weken, te beginnen op 8 juni. De belangrijkste resultaten worden later in het seizoen bekendgemaakt.

Klik hier om deel te nemen aan het onderzoek: https://fiawec-global-fan-survey-2023.motorsportnetwork.com/