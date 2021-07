FIA publiceert klinkende cijfers over impact motorsportindustrie

Het Rotterdamse onderzoeksbureau EY-Parthenon voerde in opdracht van de autosportbond een onderzoek uit naar de economische en sociale impact van de motorsportindustrie. De bevindingen werden deze week gepresenteerd tijdens de FIA-conferentie in Monaco. De marktwaarde van de industrie was in 2019 zo’n 159,2 miljard euro. Daarbij is gekeken naar de diensten en goederen die door de motorsportindustrie geleverd zijn, waaronder ook enkele gerelateerde posten vallen zoals de uitgaven die bezoekers doen tijdens of in de buurt van een evenement.

De industrie is goed voor een totaal van 1,5 miljoen betaalde banen met daarnaast nog eens 302.000 onbetaalde banen van officials, marshals en vrijwilligers. In 2019 werden er meer dan 60.000 evenementen gehouden op 7.200 verschillende faciliteiten, circuits of locaties. Het rapport is vooral opvallend met het oog op de coronacrisis. Nadat de industrie in de eerste zes maanden van vorig jaar nagenoeg volledig stilstond, toonde sector in de tweede helft van 2020 al tekenen van herstel.

FIA-president Jean Todt noemt de uitkomsten van het onderzoek opvallend. “Dit rapport geeft een goede indruk van wat de motorsportindustrie doet. Het is opvallend en laat zien dat onze sport een forse bijdrage levert aan de wederopstanding van de economie tijdens de coronacrisis.”

Voor het onderzoek werden zo’n 20.000 enquêtes afgenomen met onder meer deelnemers, lokale clubs, circuits, rechtenhouders, promotors, teammanagers en andere FIA-partijen.