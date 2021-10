De 59-jarige Mohammed ben Sulayem is een van de meest prominente figuren in de gemotoriseerde sport in het Midden-Oosten. Als coureur werd hij vele malen regionaal rallykampioen, hij is president van de autosportfederatie van de Verenigde Arabische Emiraten en sinds 2008 heeft hij als FIA Vice President for Sport zitting in de World Motor Sport Council. Wat heeft hem op het idee gebracht om op te gaan voor het FIA-presidentschap?

Mohammed Ben Sulayem. Foto: Ralph Hardwick

“De racerij heeft me veel gebracht”, begint Ben Sulayem. “Als coureur heb ik in twintig jaar tijd veertien keer het Middle East Rally Championship gewonnen. Vervolgers werd ik organisator van race-evenementen. Het is tijd om de sport en de federatie wat terug te geven. Ik wil graag veranderingen teweegbrengen en dingen verbeteren. De uitgestippelde routes voortzetten, maar ook evolueren.”

Ben Sulayem aast al langer op de positie van FIA-president. Het aanstaande afscheid van Todt na drie termijnen biedt de perfecte gelegenheid. Recentelijk presenteerde hij zijn manifest, waarin hij aangeeft zich hard te willen maken voor meer participatie in de sport wereldwijd en meer financiële transparantie.

Mohammed Bin Sulayem met zittend FIA-president Jean Todt. Foto: Sutton Images

Zijn visie hoe de FIA gerund moet worden verschilt op één belangrijk punt met die van Todt en van waarnemend president Graham Stoker, de enige tegenstander van Ben Sulayem in de verkiezing: hij zou een CEO aanwijzen voor de federatie. Onder de leiding van Todt en diens voorganger Max Mosley staat de president aan het roer van de FIA. De twee pilaren sport en mobiliteit worden gemanaged door de secretaris-generaal. Deze nieuwe visie zou een zeer machtige nieuwe functie creëren, waardoor de FIA meer als een zakelijke organisatie opgezet wordt. “Het dagelijkse management is geen taak voor de president”, legt Ben Sulayem uit. “Ik wil me niet bezighouden met micromanagement. Ik wil president zijn, leiden, en de dagelijkse taken overdragen aan een CEO die de sport en mobiliteit samen kan brengen.”

Mocht hij verkozen worden, dan is groeiende participatie het voornaamste doel. Hij belooft in de komende vier jaar het aantal participanten wereldwijd te verdubbelen. Ben Sulayem legt uit dat een land met Finland, met een populatie van 5,5 miljoen inwoners, 11.000 licentiehouders heeft. In China en India valt nog veel winst te behalen, met slechts 4.000 licentiehouders elk. Maar hoe gaat hij dat doen? Hij geeft het voorbeeld van Cross Car, het FIA-concept voor low cost rallyrijden op instapniveau. Feitelijk niet veel meer dan een off-road buggy met een motorfietsmotortje, net zoals karts de opstap zijn richting de circuitracerij. “Je hebt betaalbare voertuigen op introductieniveau nodig”, zegt hij. “We zijn begonnen met Cross Car. En dat was geweldig, ik denk echt dat dit de toekomst is. De kosten zouden zo’n 8.000 euro moeten zijn, meer niet. En toen steeg het naar 25.000 euro. Kijk naar India en China, die landen hebben zelf motoren. Waarom gebruiken we die niet? We pakken de blauwdruk, zorgen ervoor dat we de boel in de gaten houden en de veiligheidsregels implementeren, en laat hen hun eigen lokale en regionale kampioenschap organiseren. Als we er de doelstelling opplakken dat we in de komende vier jaar willen verdubbelen, dan is dat haalbaar.”

“Formule 1 en WRC verkeren in goede staat, die sporten zijn zeer gezond. Maar de wereld heeft meer nodig dan dat. We hebben het over lokaal en regionaal niveau, dan heb je lokale participatie, lokale en regionale evenementen nodig. Dat kan enkel als het betaalbaar is.”

Naast het verdubbelen van het aantal actieve leden wil Ben Sulayem de macht van de regionale motorsport-hubs vergroten en mikt hij op meer transparantie op financieel gebied: “De financiële kant van de FIA is niet gezond. We willen daarnaar kijken en bewijzen dat ook de FIA op een positieve manier in de markt kan staan. Transparantie en accountability zijn zeer belangrijk als je in de wereld serieus genomen wilt worden. Een voorbeeld: de financiële FIA-cijfers. Het was heel erg ingewikkeld om een inkijkje te krijgen. We moeten naar mijn mening alle toonaangevende federaties in de wereld volgen, zoals het IOC waar wij deel van uitmaken, en alle cijfers op de website laten zien.”

De running mate van Ben Sulayem is voormalig WRC co-piloot Robert Reid. Een andere in het oog springende naam in zijn team is de vrouw van Bernie Ecclestone Fabiana, die opgaat voor een rol als vicepresident voor sport in de Zuid-Amerikaanse regio.

Bernie Ecclestone in gesprek met Mohammed Bin Sulayem. Foto: Sutton Images

De verkiezing vindt plaats op 17 december in Parijs. Het wordt een belangrijk moment voor de sport. Met alle uitdagingen die de sport voor de kiezen krijgt, van milieuzorgen tot de behoefte aan meer diversiteit, worden de komende vier jaar van groot belang voor de toekomst.