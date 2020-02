FIA Motorsport Games 2020 naar Circuit Paul Ricard

De eerste editie in november vorig jaar was een succes, toen Rome het decor vormde van de FIA Motorsport Games. Daar streden 49 landen met eigen teams in zes verschillende disciplines om de winst. Dit jaar zullen de 'Olympische Spelen van de autosport' in Frankrijk plaatsvinden, op het Circuit Paul Ricard waar ook de Formule 1 in actie komt. De zes disciplines - GT Cup, Touring Car Cup, F4 Cup, Drifting Cup, Kartin Slalom Cup en Digital Cup - keren weer terug, terwijl er nieuwe categorieën bijkomen. Deze worden op een later moment bekendgemaakt.

FIA-president Jean Todt zei: "Ik ben blij dat na het succes van de eerste editie het concept van de FIA ​​Motorsport Games blijft groeien, terwijl het evenement naar het prestigieuze Circuit Paul Ricard verhuist. Het is een duidelijke indicatie dat deze unieke benadering van autoracen de juiste bleek te zijn en dat de toekomst van de FIA ​​Motorsport Games er rooskleurig uitziet. Ik heb er alle vertrouwen in dat de 2020-editie zowel motorsportfans als mensen met een algemene interesse voor internationale sport zal samenbrengen. Ook kan ik niet wachten om nog meer landen betrokken te zien raken bij dit evenement. Door disciplines op basisniveau op te nemen, bieden ze een toegankelijk platform voor toekomstige generaties aan deelnemers, iets dat heel belangrijk is voor de FIA. Ik kijk erg uit naar de FIA ​​Motorsport Games in Frankrijk."