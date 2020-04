Ferrari krijgt officieel kanaal op Motorsport.tv

Londen, 15 april 2020– Motorsport Network, het digitale platform voor liefhebbers van de racerij en automotive, en Ferrari SpA kondigen vandaag een samenwerking aan voor de creatie van een nieuw kanaal op het Motorsport.tv platform. Het Ferrari-kanaal wordt een ware schatkamer voor alle fans van het merk uit Maranello. Verslaggeving van races en sportieve activiteiten bevat onder meer Competizioni GT, F1 Clienti, XX Programma’s en Ferrari Challenge (Europa, Noord-Amerika, Asia Pacific en UK). Daarnaast is er uitgebreide videocontent over de straatautotak te vinden. Ook staat Ferrari’s deelname aan het WEC, de 24 uur van Le Mans en de GT Series in de schijnwerpers. Er zijn livestreams, herhalingen van volledige races, hoogtepunten, officiële presentaties en meer.

In lijn met onze Racing en Automotive mediaplatforms en andere aspecten van het Motorsport Network, zoals het Colombo archief – de grootste privécollectie Ferrari-foto’s -, Ferrari-licentiehouders Canossa en Amalgam, en Ferrari Chat – de grootste online Ferrari chat community – is de ambitie voor het Ferrari-kanaal op Motorsport.tv om de nauw betrokken community te bedienen. Motorsport Network gaat samenwerken met Ferrari om unieke content te produceren.

Motorsport.tv is het OTT platform van Motorsport Network, met meer dan duizend livestreams per jaar, hoogtepunten, shows en documentaires over de racerij en bolides. Er worden meer dan 125 internationale en nationale kampioenschappen gecoverd, evenals een exclusief uitgebreid archief van de 24 uur van Le Mans. Motorsport.tv kan altijd en overal bekeken worden via diverse streamingdiensten: online, iOS, Android, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast en meer.

Het videoplatform wordt volledig in-house ontwikkeld en beschikt over geavanceerde functionaliteiten, een optimale streaming experience en een flexibele en eenvoudige structuur waaraan merken gekoppeld kunnen worden. De player is volledig te embedden en kan op vele platformen gebruikt worden voor maximaal bereik.

Jane Reeve, Ferrari Chief Communication Officer: “In een wereld waar alles om content draait komt deze samenwerking met Motorsport Network op een ideaal moment om ons verhaal nog verder uit te dragen. Het draait om het beleven van het verhaal, niet om het vertellen want Ferrari maakt zonder enige twijfel allerlei soorten emoties los. We zijn extreem blij samen te kunnen werken met Motorsport Network om het verhaal van Ferrari aan een nog groter publiek te vertellen.”

James Allen, Motorsport Network’s President: “We zijn zeer trots op deze spannende samenwerking met Ferrari en kijken ernaar uit een kanaal te creëren waar alle fans van dit legendarische merk terecht kunnen en onze andere platformen te benutten om het publiek op de best mogelijke wijze te bedienen.”