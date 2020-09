Ferrari en Arrows: Van Loon laat oude F1-tijden herleven in Assen

Een Ferrari F93A en een Arrows A21, het indrukwekkende F1-wagenpark van de ondernemer en rallycoureur uit Brabant. In Assen zorgt hij figuurlijk voor het mooie weer met wat F1-actie. Het overweldigende geluid van zijn V12-motor in de Ferrari kan op goedkeuring rekenen van de aanwezige toeschouwers, natuurlijk met inachtneming van de coronaregels, en die tevredenheid overheerst ook zeer zeker bij de hoofdrolspeler zelf. "Het is en blijft een fantastische ervaring", laat hij voor de camera van Motorsport.com weten.

"Je hebt in zo'n auto 750 pk op ongeveer 540 kilo, dat is natuurlijk een ongelooflijke combinatie. Het is ook met niks te vergelijken. We hebben allemaal wel eens in snelle auto's gereden, maar een Formule 1-auto, dat is echt nog wel andere koek kan ik vertellen. Dit is zeg maar alles wat we kennen maar dan in het kwadraat", vervolgt Van Loon. De vaste Dakar-klant zegt weinig met moderne F1-auto's te hebben, maar des te meer met zijn eigen pareltjes. "Dit is nog echt old school. De foutmarges zijn ontzettend klein. Deze auto's hebben geen rembekrachting, geen stuurbekrachtiging, niks van dat alles. Het is heel Spartaans, maar juist daardoor wel een enorme beleving."

Dat laatste geldt ook voor toeschouwers op de hoofdtribune of voor enkele gelukkigen aan de pitmuur, waarvoor oordopjes trouwens geen overbodige luxe zijn. Tegelijkertijd kan Van Loon niet voluit gaan. Het is en blijft namelijk een verschrikkelijk dure hobby, waardoor hij zich geen schuiver in zo'n historische F1-bolide kan veroorloven. "Die Ferrari van Alesi uit 1993 is nog steeds in originele staat, met de lak en alles. Daar ben ik ontzettend zuinig op. Het zijn eigenlijk mijn kindjes. Op de rechte stukken gaan we wel helemaal los en dan hoor je de motor ook echt tegen de toerenbegrenzer beuken, maar in de bochten en remzones houd ik wel wat marge."

Bekijk hierboven het volledige item met Van Loon over zijn demo's in Assen. Een uitgebreide special (in woord en beeld) over de Ferrari F93A en de Arrows A21 van Van Loon is volgende week te zien op Motorsport.com en GPUpdate.net.