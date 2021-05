Electric GT-kampioenschap moet in 2023 van start gaan

Vorige maand kwam de FIA naar buiten met de oprichting van een Electric GT-kampioenschap. De mondiale autosportbond noemde het “de nieuwe standaard” in de elektrische motorsport. Mondjesmaat wordt er meer bekendgemaakt over het nieuwe model. Zo is nu duidelijk geworden dat het eerste seizoen in 2023 moet beginnen en bestaat uit zes verschillende races.

Op dit moment staan er races in Europa en Azië op de nominatie, ook gaat het kampioenschap naar het Midden-Oosten. In het tweede seizoen zouden er ook races op Amerikaanse bodem gehouden moeten worden. Ook zijn er meer details over het format vrijgegeven. Tijdens een tweedaags raceweekend staat er op zaterdag een sprintrace op het programma, die dient als kwalificatie. De hoofdrace op zondag duurt 45 minuten met pitstops.

Eurosport Events is aangesteld als de promotor van het kampioenschap. Dat bedrijf, onderdeel van de Discovery Group, heeft ook het WTCR onder haar hoede. Vanaf volgend seizoen gaat Eurosport Events zich ook bezighouden met Pure ETCR, het elektrische toerwagenkampioenschap van Europa.

Volgens FIA-president Jean Todt hebben meerdere fabrikanten interesse getoond, maar hij wilde geen namen noemen.

