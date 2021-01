Eigendom en merk van Lola Cars te koop

Het technisch centrum en de windtunnel van Lola Cars staan al sinds 2018 te koop, maar nu zijn ook het merk zelf, het handelsmerk en technische archief beschikbaar. Lola was meer dan vijftig jaar lang een gevestigde waarde en produceerde tussen 1958 en 2012 meer dan 5000 wagens voor endurance, IndyCar, Formule 5000 en andere eenzitters zoals A1GP en verschillende opstapklassen.

Lola deed in 2012 de deur dicht van de fabriek, maar bleef via het Lola Technical Centre diensten verlenen. "We verkiezen om alles in een pakket te verkopen, maar zullen een aparte verkoop van de windtunnel en de eigendommen van Lola overwegen", klinkt het in een mededeling. "De adviesprijs is zeven miljoen pond. Het is de verwachting dat deze kans interessant is voor iemand die het Lola-merk in de autosport in ere wil herstellen door diensten te verlenen, reserveonderdelen te leveren en de duizenden Lola-wagens die vandaag nog rondrijden de ondersteunen, en racewagens van Lola te produceren."

Naast het grote Lola Technical Centre en de windtunnel zijn ook het Lola-merk en alle gevestigde handelsmerken te koop, de volledige bibliotheek van technische tekeningen en schetsen en al het materiaal, reservestukken en een zogeheten seven-post rig. Een nieuw eigenaar zou in principe alles in huis halen om meteen de klassieke Lola T70 Mk3B te kunnen bouwen voor historische races.