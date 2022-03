duPont Registry verzekert zich van strategische investering

Miami, Florida – 1 maart 2022: duPont Publishing, Inc. (d/b/a “duPont Registry”), onderdeel van Motorsport Network, heeft vandaag bekendgemaakt een Serie A-financiering te hebben afgerond, geleid door strategisch investeerder Victor M. Gómez, III. Hij is oprichter van Gómez Hermanos Kennedy, LLC, een van de grootste dealers op het gebied van luxe auto’s in de Amerika’s met dealerships voor merken als onder meer Ferrari, Lamborghini, Bentley, Porsche, Audi, Maserati, Land Rover en Jaguar.

Victor M. Gómez III: “Ik volg duPont Registry al decennia en er is geen betere of grotere naam op de markt voor luxe automerken. In combinatie met Motorsport Network, haar de technische mogelijkheden en wereldwijde bereik van zo’n 62 miljoen actieve maandelijkse gebruikers, weet ik zeker dat we de volgende stap gaan zetten met dit bedrijf.”

duPont Registry is al meer dan 36 jaar de voornaamste marktplaats voor luxe automotive, met als doel om welvarende kopers te koppelen aan high-end exotische auto’s en luxe merken. Met deze eerste ronde van strategische financiering kan Motorsport Network de leidende positie van duPont Registry als meest invloedrijke, innovatieve en geavanceerde marktplaats voor ultra-luxe automotive-merken verder uitbreiden en laten groeien. Met de snelgroeiende wereldwijde automarkt en toename van digitale verkooppunten, is duPont Registry erop gebrand om de digitale transitie van de industrie aan te voeren.

duPont Registry maakt deel uit van de Driven Lifestyle-divisie van Motorsport Network. Dit portfolio bevat onder meer Canossa Events, synoniem voor uitmuntende toertochten en de organisator van meer dan 250 merk-experiences per jaar voor autoliefhebbers. Cavallino, onderdeel van Canossa Events, is een van de voornaamste media- en concours evenementenbureaus ter wereld. Zij organiseren toonaangevende evenementen voor high-end automotive-verzamelaars en liefhebbers, zoals de Annual Palm Beach Cavallino Classic. Het Driven Lifestyle-portfolio bevat ook FerrariChat, een wereldwijd sociaal platform en de belangrijkste plek waar Ferrari-eigenaars en -liefhebbers kunnen discussiëren over het merk, met zo’n 200k leden.

Will Chapman, CEO duPont Registry: “We verwelkomen de familie Gómez als partner. Dit bewijst het groeipotentieel van deze industrie. Hun uitgebreide kennis en ongeëvenaarde reputatie op het gebied van ultra-luxe en exotische auto’s, naast hun inzicht in de welvarende automotive consument, brengt enorm veel waarde mee voor de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en experiences.”

Oliver Ciesla, CEO, Motorsport Network: “We zien een enorm potentieel om onze Driven Lifestyle-divisie snel te laten groeien door de activiteiten te integreren in het geavanceerde digitale platform van Motorsport Network en door internationaal uit te breiden. De ervaring en steun van Victor versnelt onze plannen om de toonaangevende online marktplaats voor de koop en verkoop van supercars te bouwen. Ik kijk ontzettend uit naar onze samenwerking. Een warm welkom bij Motorsport Network.”