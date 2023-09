duPont REGISTRY presenteert luxe automotive investeringsplatform duPont REGISTRY Invest

MIAMI & NEW YORK (5 september 2023) – duPont REGISTRY, al bijna veertig jaar dé iconische high-end marktplaats voor luxe voertuigen, heeft vandaag de lancering van het duPont REGISTRY Invest platform gepresenteerd. Ambitieuze autoliefhebbers en investeerders kunnen de sensatie van het verzamelen van topklasse auto's ervaren door een deel van een high-end auto te kopen. Investeringsactiviteiten worden mogelijk gemaakt door een joint venture met Rally, het investeringsplatform dat baanbrekend werk heeft verricht op het gebied van fractional equity ownership voor blue-chip verzamelobjecten, gesteund door Jimmy Kimmel's Wheelhouse, Alexis Ohanian, Kevin Durant's Thirty Five Ventures en meer.

Vanaf vandaag kunnen autoliefhebbers via invest.dupontregistry.com zeldzame luxe auto's van investeringskwaliteit die speciaal door dR zijn geselecteerd bekijken en beoordelen. Aankoop- en verkooptransacties van aandelen in deze geselecteerde bolides zullen in de komende weken worden aangeboden door Rally en worden uitgevoerd door FINRA-geregistreerde broker-dealers via Rally's toonaangevende platform.

Wereldwijd dromen miljoenen mensen van alle leeftijden van het bezit van een luxewagen. Velen lazen duPont REGISTRY al van kinds af aan en stelden zich de levensstijl voor die op elke pagina werd afgebeeld. duPont REGISTRY Invest werd opgericht om deze dromen waar te maken, door een toegankelijke eerste stap te bieden om deze levensstijl werkelijkheid te laten worden. Het platform van duPont REGISTRY Invest biedt dromers, snuffelaars en fans de kans om de kneepjes van het verzamelen van high-end auto's te leren, terwijl het dient als toegangspoort tot het platform van Rally om fractionele eigenaar te worden van de investeringsvehikels die elk specifiek voertuig bezitten.

"Voordat mijn medeoprichters en ik Rally oprichtten, verzamelden we duPont REGISTRY tijdschriften, geïnspireerd door de state-of-the-art auto's op elke pagina. Fanatieke verzamelaarscommunities, zoals die van duPont REGISTRY die al meer dan drie decennia bestaat, zijn de reden waarom Rally vandaag bestaat," zegt Rob Petrozzo, Chief Product Officer en medeoprichter van Rally. "De wereldwijde markt voor luxe auto's werd in 2022 geschat op 617 miljard dollar en wij bieden iedereen de mogelijkheid om luxe auto's te verzamelen en te investeren in hun passies. Het tot leven brengen van duPont REGISTRY Invest was de perfecte gelegenheid om samen te werken met duPont REGISTRY en een product te ontwikkelen dat onze beide gemeenschappen enthousiast maakt."

Sinds de oprichting is Rally uitgegroeid tot marktleider op het gebied van technologie, producten en juridische expertise die nodig is voor veilige en gereguleerde beleggingen in alternatieve activa. Sinds 2016 heeft het platform van Rally meer dan 400.000 investeerders en liefhebbers van verzamelobjecten toegang gegeven tot de zeldzaamste voertuigen met beleggingskwaliteit.