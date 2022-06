duPont Registry krijgt nieuwe general manager en strategische investeerder

Miami, VS (31 mei 2022) - duPont Registry, onderdeel van Motorsport Network, heeft vandaag de komst van Ken Harte als algemeen manager en nieuwe strategische investeerder bevestigd. duPont Registry is al meer dan 36 jaar de voornaamste marktplaats voor luxe automotive, met als doel om welvarende kopers te koppelen aan high-end exotische auto’s en luxe merken. Harte is een veteraan in de automotive-industrie en krijgt de leiding over het salesteam en het management in een periode dat het bedrijf verder gaat met de digitale transformatie.

Harte voegt zich bij duPont Registry na meer dan twee decennia in verschillende managementrollen bij grote dealers. Hij werd een van de grootste verkopers van het land voor merken als Rolls Royce, Bentley, Bugatti en BMW. Harte kent het klappen van de zweep en heeft veel ervaring in de technologie om de luxe-ervaring voor merken, partners en klanten om te turnen naar het digitale tijdperk.

Ken Harte zegt: “Ik ben verheugd om met het duPont Registry-team aan de slag te gaan. Het is een geweldige tijd voor dit merk omdat er geïnvesteerd wordt in een toekomstbestendige infrastructuur waarmee we boven print en digitale kanalen uitstijgen. Ik kijk ernaar uit om mijn ervaring te gebruiken om de relaties van duPont Registry met duizenden dealers van luxe wagens in heel het land te delen. Ik wil mijn connecties in de industrie gebruiken om ons team te laten groeien zodat we onze uitbreiding verder kunnen doorzetten.”

duPont Registry is al jarenlang de belangrijkste marktplaats voor luxe automotive, met als doel om welvarende kopers te koppelen aan high-end exotische auto’s en luxe merken. In het portfolio van Motorsport Network introduceert het bedrijf nieuwe technologie om haar positie verder te versterken als de meest geavanceerde marktplaats voor luxe automotive.

Steven Chapman, president van duPont Registry, zegt: "Het is een cruciaal moment voor duPont REGISTRY, nu we evolueren van een bron van exotische, ultra- en luxewagens naar het ultieme luxeplatform. Ken brengt een schat aan ervaring mee van de dealer- en operationele kant die duPont REGISTRY zal benutten om ervoor te zorgen dat we het ervaringsniveau leveren dat de klanten van ons merk verwachten."