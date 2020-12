Première van nieuwe Race of Champions-docu ‘On the Line’ op Motorsport.tv

Londen, 15 december 2020 - Een nieuwe documentaire over de dertigjarige geschiedenis van de Race of Champions (ROC), met onder meer Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Tom Kristensen, David Coulthard, Jeff Gordon, Jimmie Johnson, Travis Pastrana, Sebastian Loeb en velen meer, is in première gegaan als On Demand video op Motorsport Network’s OTT-platform Motorsport.tv.

On the Line neemt de kijkers mee door de rijke geschiedenis van de Race of Champions. Racelegenden als Schumacher, Kristensen en Coulthard komen uitgebreid aan het woord over de uitdagingen van het unieke evenement. Met archiefbeelden van alle ROC’s uit het verleden laat de documentaire de groei van de populariteit voor het evenement zien, evenals de beweegredenen voor het enthousiasme van de rijders.

Het publiekspanel van Motorsport Network, dat regelmatig ondervraagd wordt, gaf aan dat 64 procent van de respondenten graag meer documentaire-achtige content zou willen zien. Met de lancering van het ROC-kanaal biedt het Network meer van dergelijke content en luistert het naar de wensen van het Motorsport.tv-publiek.

Naast de documentaire lanceert ROC haar eigen kanaal op Motorsport.tv. Daarmee volgt het diverse fabrikanten en raceklassen zoals NASCAR, WRC, BTCC, Mercedes en Audi. Het kanaal wordt gelanceerd met de documentaire On the Line. In 2021 en de jaren erna verschijnt er veel meer content uit het dertigjarige archief van ROC.

Motorsport.tv sluit het jaar 2020 sterk af met veel nieuwe content en kanalen op het OTT-platform. Die lijn zal volgend jaar doorgetrokken worden, om verder te groeien als nummer 1-platform voor streaming en video voor racefans.

Fredrik Johnsson, President IMP (ROC Promoter) zei: “We zijn zeer trots op de On the Line-docu en zijn blij dit te delen met Motorsport Network zodat zij het kunnen tonen aan hun fanatieke racepubliek. Het Network heeft veel ervaring met diverse aspecten van de digitale fanschare en we hebben er vertrouwen in dat zij het met het juiste publiek delen om onze historie te delen en ons profiel een boost te geven. We hopen in 2021 terug te keren.”

James Allen, Motorsport Network’s President zei: “We zijn vereerd de kans te hebben gekregen om de geweldige documentaire van Race of Champions, On the Line, te mogen delen met de Motorsport.tv-community. Ons publiek heeft de wens geuit voor meer docu-achtige content, waardoor ze meer achter de schermen kunnen kijken en de karakters uit de sport van dichtbij kunnen volgen. De industrie verandert snel en de samenwerking met Race of Champions is opnieuw een bewijs dat Motorsport.tv dé streamingsdienst voor racefans wordt. We hebben spannende plannen voor 2021 en we kunnen niet wachten om die te delen.”