Demo De Vries en ronderecord in Assen, al zat Ricciardo met Red Bull in pijplijn

Net als ieder jaar konden fans dit weekend in de 'Cathedral of Speed' weer genieten van volop auto- en motorsportactie. Een officieel Formule 1-team was ditmaal niet aanwezig, waarover later meer, maar dankzij Nyck de Vries en de BOSS GP viel er alsnog wel een link met de koningsklasse te leggen. In laatstgenoemde klasse gaf Ingo Gerstl acte de présence met zijn Toro Rosso STR1, de bolide uit het eerste seizoen dat Red Bull met een zusterteam actief was in de Formule 1.

Ronderecord in een Toro Rosso, al komt er een nieuwe poging in de Jaguar

Gerstl en Klaas Zwart, die een Jaguar R5 bezit en die met Cosworth flink heeft doorontwikkeld, vechten onderling om het absolute ronderecord in Assen. De Oostenrijker heeft de lat dit weekeinde een stuk hoger gelegd door in zijn Toro Rosso 1.15.861 op de klokken te brengen. De Jack's Racing Day van dit jaar heeft zodoende de snelste ronde ooit gemeten op het TT Circuit Assen opgeleverd - sneller dan een Renault F1 uit het hybride tijdperk bijvoorbeeld - al is het geluid dat de V10 produceert voor de amusementswaarde minstens zo belangrijk.

"Het is echt fantastisch om dat ding met de tien cilinders te horen. Ingo is een goede vriend en die Toro Rosso is natuurlijk prachtig om te zien voor het publiek", beaamt organisator Lee van Dam na afloop van het evenement. De rematch kan ook alvast met potlood worden genoteerd. "Klaas Zwart komt tijdens de Classic Grand Prix weer terug met zijn Jaguar en heeft al speciale Pirelli-banden gekocht om het ronderecord in Assen terug te pakken." Bijna net zo fraai als het geluid van de Toro Rosso is dat van de MP Motorsport-tweezitter. "En dit jaar hadden we er met Richard Verschoor en Tom Coronel zelfs twee van. Dat is ook een groot succes geweest, zelfs de burgemeester van Assen is vandaag nog mee geweest. Sowieso is Richard een hele fijne jongen om erbij te hebben."

Geen Ricciardo of Hülkenberg, maar De Vries als publiekstrekker

Verschoor komt tegenwoordig uit in de Formule 2 en de hoofdattractie in Assen was dit jaar een man die eerder al een Formule 2- en Formule E-titel op zijn palmares bijschreef: Nyck de Vries. De aankondiging van de voormalig AlphaTauri-coureur kwam relatief last-minute, al kwam dat ook doordat een ander plan eerst in de pijplijn zat: "We hebben er heel lang over gesproken om Daniel Ricciardo in een Red Bull RB8 te halen. De relaties met Red Bull zijn nog altijd bijzonder goed, ze zijn natuurlijk ook sponsor van het evenement. Maar op een gegeven moment kregen we vanuit Engeland door dat er met Ricciardo andere plannen waren en dat het daardoor lastig zou worden", duidt Van Dam op de nieuwe F1-kans voor de goedlachse Australiër. "Daarna is er nog even gesproken over Nasser Al-Attiyah in een Dakar-auto, al trekt dat natuurlijk minder publiek dan een link met de Formule 1. Nico Hülkenberg was ook een optie, alleen hadden we daar niet meteen een geschikte auto voor."

Dat laatste, oftewel het materiaal, bleek ook met De Vries nog even last-minute schakelen. "Uiteindelijk hebben we in het weekend zelf nog een deal kunnen sluiten voor de auto waar Antonio Pizzonia normaal mee rijdt in de BOSS GP." Het is een World Series by Renault-bolide uit 2015. De Vries was op die manier niet alleen voor het eerst na zijn Formule 1-ontslag weer achter het stuur van een formule-auto te vinden, hij keerde ook terug op bekend terrein. Zo wist De Vries elf jaar geleden een Formule Renault 2.0-zege te pakken in de Drentse hoofdstad. Anno 2023 hield De Vries het echter puur bij zijn rondjes draaien. De 28-jarige Fries wenste de media niet te woord te staan en voelde er evenmin voor om de speaker en daarmee het publiek nog iets te geven.

Desalniettemin kan Van Dam met LDP International terugkijken op een zeer geslaagde editie van het langlopende publieksevenement op het TT Circuit. "De publieke belangstelling is over het hele weekend genomen erg goed geweest, ondanks dat het zaterdag regende. Het auto- en motorsportprogramma is allemaal goed verlopen en het stuntvliegtuig was spectaculair om te zien. Met Scapino, Vakgarage en Broekhuis hadden we er dit jaar weer nieuwe sponsoren bij en die zijn allemaal erg tevreden. Het geldt ook voor Jack's en dus ziet het er richting de toekomst weer goed uit voor dit evenement", besluit Van Dam zijn verhaal met veelbelovende woorden voor de editie van 2024.

Foto: Peter Notenboom