Deze twee activiteiten zijn ook nog eens heel goed met elkaar te combineren. Er is namelijk een aantal online gokkasten te vinden die enorm geschikt zijn voor motorliefhebbers. Het leuke hiervan is dat deze gokkasten de adrenaline en sensatie van het motorrijden rechtstreeks naar het online casino brengen. In dit artikel geven we je een paar voorbeelden van de leukste gokkasten voor motorliefhebbers.

Met stip op nummer één: Motorhead Videoslot

Wat zonder twijfel een van de meest iconische gokkasten is voor liefhebbers van motoren is de gokkast Motorhead (Videoslot). Deze gokkast heeft niet alleen te maken met motorrijden, maar ook met de bekende Britse rockband Motörhead. Je raadt het al: de gokkast combineert het harde van rockmuziek met het snelle en krachtige onderdeel van motoren tot een te gek videoslot. Motorhead is ontwikkeld door de bekende aanbieder NetEnt, een van de meest populaire providers van casino spellen.

Hoewel de muziek van de bekende band de hoofdrol speelt, is de link naar motoren gauw gelegd met deze naam. Wat dit spel zo uniek maakt, is dat de gokkast er anders uitziet dan andere gokkasten. Maar: het spel is ontzettend gebruiksvriendelijk en is te spelen door beginners en ervaren gokkers. Er zijn 10 inzetniveaus aanwezig en je doet al mee met een inzet vanaf € 0,20 tot een maximum van € 200. Ook is er een autoplay functie aanwezig waarmee je het spel automatisch laat afspelen. Er zijn zowel wilds als scatters te vinden waarmee je free spins kunt activeren. Gassen maar!

Post-apocalyptische wereld in Dead Riders Trail

Een andere gokkast die zeker iets met de motorsport te maken heeft, is Dead Riders Trail van aanbieder Relax Gaming. Dit spel is thematisch vormgegeven rond een post-apocalyptische wereld waarin je op de motor door verlaten landschappen rijdt, ook wel de Dead Riders Trail genoemd. Dat zorgt voor een allesbehalve saaie trip waarbij je meer dan eens je ogen uit zal kijken. Het spel wordt gespeeld op een speelveld van 6 bij 6 en er zijn maar liefst 46,656 winlijnen te vinden in dit spel.

De graphics van Dead Riders Trail zijn heel mooi en maken het spel net wat grilliger, iets wat goed bij het thema past. Wat dit spel zo interessant maakt, zijn de vele bonus-opties waarmee je onder andere free spins kunt activeren. Daarbij kun je al meedoen vanaf € 0,10 per draai tot een maximum van € 20 per spin. Dit maakt Dead Riders Trail niet alleen te gek voor motorliefhebbers, maar ook nog eens heel toegankelijk voor zowel beginnende als ervaren gokkers. Durf jij het aan om op dit speelveld een gokje te wagen?

Waan je als een motorrijder in videoslot Easy Slider

Wanneer je de naam Easy Slider hoort, weet je bijna zeker dat het iets met motorrijden te maken heeft. Deze naam doet je waarschijnlijk denken aan Easy Rider, een bekende motorfilm uit 1969. Easy Slider heeft eveneens motoren als thema. Het videoslot is uitgebracht door aanbieder Nextgen Gaming. Als speler waan je je even als een echte motorrijder en laat je de wind door je haren waaien terwijl je geniet van de mooiste landschappen om je heen. Onderweg kom je verschillende symbolen tegen die wel eens heel interessant kunnen zijn.

De provider heeft er alles aan gedaan om het motorthema goed over te laten komen: er is een brandende schedel te zien, evenals een supercoole motor en natuurlijk een te gekke soundtrack. Dat maakt deze online gokkast perfect voor motorliefhebbers! In het spel zijn scatters en aantrekkelijke wilds aanwezig en kun je op verschillende manieren winnen. Kort samengevat is dit dus een heel leuk slot binnen het thema motorrijden en kun je zowel als beginnende en als ervaren speler een gokje wagen op deze gokkast.

Drive: Multiplier Mayhem ook geschikt voor motorliefhebbers

Een videoslot dat niet direct met motoren te maken heeft, maar dat zeker wel geschikt is voor liefhebbers van snelheid is Drive: Multiplier Mayhem. In dit videoslot draait het om supersnelle auto’s! Als speler speel je de hoofdrolspeler Jette, een onverschrokken vrouw die aan straatraces doet. Onderweg kom je van alles tegen: van waardevolle symbolen tot aan scatters en zelfs een dikke multiplier waarmee je tot wel 120 keer je inzet kunt verdienen. Dat klinkt goed, heel goed!

Die multiplier activeer je door een winnende combinatie te maken met meerdere wilds. Daarnaast leveren drie scatter symbolen op rol 2, 3 en 4 je een bonusspel op dat heel aantrekkelijk is. Hier begin je met tien free spins waarbij het doel is om je tegenstander tijdens de race te verslaan. Gebeurt dat? Dan scoor je extra gratis spins en kun je extra wilds sparen. Meedoen kan al vanaf € 0,15 per spin tot een maximum van € 75 en de maximale winst bedraagt maar liefst 5.000 keer je inzet. Hoewel dit geen jackpot is, is het toch een hele fijne prijs.