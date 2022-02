Petrucci komend seizoen voor Ducati aan de slag in MotoAmerica

Danilo Petrucci gaat rijden bij het team van Warhorse HSBK op een Ducati Panigale V4 R in het MotoAmerica-kampioenschap, dat uit elf races bestaat. Petrucci vervangt Loris Baz die richting het WK Superbikes vertrekt. De Italiaanse coureur reed van 2015 tot en met 2018 op een Ducati bij het team van Pramac en switchte voor 2019 en 2020 naar het fabrieksteam van de Italianen. In die periode scoorde Petrucci twee overwinningen, waaronder op Mugello. Een zesde plek in het MotoGP-kampioenschap was zijn beste prestatie. Zijn overstap naar KTM in 2021 duurde maar één seizoen, omdat hij moeite had om de Tech 3 RC16 onder de knie te krijgen. Hij maakte echter wel indruk op de Oostenrijkse fabrikant door vorige maand tijdens zijn debuut in de Dakar Rally een etappe te winnen.

Om zichzelf de beste kans op succes in de MotoAmerica te geven, verhuist Petrucci voorafgaand aan de seizoensopener in Daytona op 12 maart richting het hoofdkwartier van Warhorse HSBK dat in Pennsylvania staat. Samen met Alvaro Bautista en Michael Ruben Rinaldi, beiden actief voor Ducati in het WK Superbikes, is de verwachting dat Petrucci komende week een test afwerkt op de Panigale V4 R in Portimao. Een geschil met KTM heeft ervoor gezorgd dat Petrucci weer in dienst treedt bij Ducati en daar is de Italiaan zeer content mee.

"Ik ben blij dat ik weer mag gaan racen bij Ducati. Ik wil iedereen bedanken die dit project mogelijk maakt", zegt Petrucci. "Ik heb hierover gesproken met Eraldo Ferracci [adviseur bij Warhorse HSBK] afgelopen seizoen op het circuit in Austin. Daarna begonnen de gesprekken met Claudio Domenicali, Gigi Dall'Igna, Paolo Ciabatti en Davide Tardozzi. Zij zijn zeer blij met mijn terugkeer. Ik wil doorgaan met lol maken en het rijden van een motor. Ik kies voor dit project voor mijzelf als mens. Ik ga in Amerika wonen. Het is iets nieuws en spannends, maar ik ben zeer benieuwd. Ik kan niet wachten om te starten."

Warhorse HSBK debuteerde afgelopen jaar in MotoAmerica, maar was meteen succesvol. Baz werd vierde in het rijders kampioenschap achter de Yamaha-coureurs Jake Gagne en Mathew Scholtz en Suzuki-rijder Cameron Petersen. Baz switcht dit jaar naar de WSBK bij het BMW-satellietteam van Bonovo. Hierdoor kan Petrucci de overstap maken naar MotoAmerica. "Het is al een tijd ons doel om terug te keren naar het hoogste niveau in de Verenigde Staten," zegt Jason Chinnock, CEO van Ducati Noord-Amerika. "Met een ongelooflijk getalenteerde coureur, de ervaring van Warhorse HSBK Racing en de support van onze collega's bij Ducati hebben we er alle vertrouwen in dat we een goed seizoen kunnen leveren."