Pedrosa verkent de autosportwereld: "Maar MotoGP-werk blijft leuk"

De 31-voudig MotoGP-racewinnaar vertrok eind 2018 bij Repsol Honda in de MotoGP en ging als testrijder aan de slag voor KTM. In die hoedanigheid kwam hij nog eenmaal aan de start van een MotoGP-race. Dat gebeurde vorig jaar – op verzoek van KTM – tijdens de Grand Prix van Stiermarken. Hij werd tiende. De Spanjaard debuteerde eerder deze maand in de Lamborghini Super Trofeo Europe. In zijn FFF Racing-wagen eindigde hij op de negende en de vierde plaats in de Pro-Am klasse op het circuit van Imola. Er staan dit seizoen nog twee raceweekenden met de Lamborghini op het programma voor Pedrosa.

Na zijn debuut op Imola sprak Motorsport.com met Pedrosa over zijn avontuur in de autosport en of het al dan niet een vervolg krijgt. “Mijn belangrijkste prioriteit is KTM”, zegt Pedrosa. “Dat is de belangrijkste kalender die ik bekijk. Ik moet nog zien hoe het de laatste twee weekenden gaat en wat de toekomst gaat brengen. Maar in het beste geval zou ik graag nog iets sneller willen worden en wat beter presteren. Dan zou het interessant zijn om een volledig seizoen te doen en eens te zien hoever ik kan komen. Maar ik moet altijd kijken of er geen overlap is met mijn MotoGP-werk.”

Pedrosa kwam op het circuit van Imola een oude bekende tegen. Tegelijkertijd maakte ook Valentino Rossi zijn debuut in de GT World Challenge Europe. “Het was toevallig dat mijn pitbox precies bij die van hem zat”, zei Pedrosa, die daardoor kort de kans had om Rossi te spreken. “We hebben elkaar even gesproken tijdens een training over zijn ervaringen en het feit dat je op de lijn moet blijven. In de MotoGP rijden we lijnen omdat daar het meeste rubber ligt en is het moeilijk om naast de lijn te gaan, daar is het juist moeilijk rijden. Maar met de auto’s ligt daar juist veel rubber. Ik sprak met hem over de bewegingen die je moet maken en wanneer je ruimte moet geven aan de snellere coureurs. Als je naast de lijn komt, pik je rubber op en krijg je vibraties in de banden. Het is lastig om die rubberdeeltjes dan weer van de banden af te krijgen. Dat hebben we besproken en ervaren we op dezelfde manier.”

Pedrosa en Rossi zijn niet de enige voormalig MotoGP-sterren die dit seizoen de overstap gemaakt hebben naar de autosport. Ook drievoudig wereldkampioen Jorge Lorenzo bewandelt dezelfde weg. Hij doet dit seizoen mee aan de Porsche Carrera Cup Italië en gaat ook meedoen in een Porsche Supercup-wedstrijd. Gevraagd of het leuk zou zijn om herenigd te worden met zijn oude rivalen, zei Pedrosa: “Een race zou zeker heel grappig zijn. Het is leuk om te zien hoe we het in een andere omgeving doen.”

#29 Rexal FFF Racing, Lamborghini Super Trofeo Evo2: Daniel Pedrosa, Antonin Borga Foto: Lamborghini Super Trofeo