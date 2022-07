Cupra doorloopt leerproces tijdens FIA ETCR-races Zolder

De vrije trainingen op vrijdag zijn geen moment om rustig rond te toeren, zeker niet in een kampioenschap als het FIA ETCR waar het altijd een race tegen de klok is. In deze sessies bepaal je het niveau van de coureurs, het gedrag van de auto en wordt aan de afstelling van de auto gewerkt. Het is de voorbereiding voor teamleden die in het weekend met verschillende uitdagingen te maken krijgen.

De eerste ronden zeggen altijd veel. De afstelling zoals die gebruikt werd op Jarama is niet relevant voor Zolder, een circuit met een heel ander karakter. De Belgische omloop is zwaar voor de remmen en heeft weinig grip, maar heeft ook een aantal enorm snelle stukken. De engineers en monteurs kunnen real time meekijken om informatie te verzamelen, maar de oplossingen moeten zo accuraat mogelijk zijn om uiteindelijk de winst te pakken.

Sommige coureurs kennen het circuit niet, anderen een beetje en weer anderen kennen het als hun broekzak. Neem Romeo Ferraris-coureur Maxime Martin. Hij bewees vanaf het eerste moment dat niemand sneller zou gaan op zijn thuiscircuit.

De veranderingen volgen elkaar tijdens het weekend in rap tempo op. De tijden laten zien welke beslissingen goed zijn geweest of dat er alternatieven nodig zijn. Voor het CUPRA EKS-team was het vrijdag duidelijk dat er qua tempo een achterstand was, Hyundai en Romeo Ferrari waren sneller. Gedurende het weekend maakte het Spaanse team meer rondjes en dat hielp om de tijden te verbeteren en de coureurs verder naar voren te brengen. Het is daarbij heel belangrijk om de verschillende teamleden optimaal te gebruiken en zo de mogelijkheden uit te zetten voor eventuele veranderingen aan de auto's. Van de bandendruk tot de ideale lijnen, elke tiende telt. Zeker in een kampioenschap waar de verschillen minimaal zijn en elk detail het resultaat volledig kan veranderen.

Xavi Serra, hoofd technische ontwikkeling van CUPRA Racing, zegt: "Het is een heel technisch circuit. We wisten dat we een weekend vol uitdaging zouden krijgen. Met dank aan de ervaring van de engineers en de monteurs hebben we ons flink weten te verbeteren. Ik wil ze bedanken voor het harde werk."

Aan het eind van het weekend hadden CUPRA EKS-coureurs Adrien Tambay en Tom Blomqvist een tweede en derde plek te pakken, in een weekend om te vergeten voor de regerend kampioen Mattias Ekström. Desondanks eindigde de Zweedse coureur op de vijfde plek en heeft hij nog altijd een goede kans in het titelgevecht. De laatste overwinning ging naar Romeo Ferraris' Martin, die zijn rivalen geen schijn van kans gaf en zijn team beloonde met de eerste overwinning.