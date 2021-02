VIDEO: Sneeuwspektakel in Zandvoort met Doornbos en snowboarder

"Wat een werelddag hier op het circuit, echt ongekend dat ik dit nog mag meemaken. Ik kom hier regelmatig, maar dan is het niet wit en rijd ik ook niet in een buggy", jubelt Doornbos in de witte wereld van de anders zo drukbezochte kustplaats. Even daarvoor heeft hij Peperkamp, slechts zestien lentes jong maar nu al viervoudig Nederlands kampioene snowboarden, over het verbouwde circuit geleid. "Ik heb haar natuurlijk wel even een rondje over het circuit laten zien, ja. Even de ideale lijnen tonen, on-track en off-track. Ik ging driftend door die laatste bocht, de Arie Luyendykbocht, en zij heeft nog wat stunts uitgehaald."

Met die laatste woorden duidt Doornbos op de sprongen van Peperkamp over een aangelegde sneeuwschans op start-finish. "De adrenalinekick zat echt zo hoog hè, het was echt ontzettend gaaf." Dat vermoedde Doornbos trouwens al toen hij de initiatiefnemers aan de lijn kreeg. "Het meest spectaculaire moment was eigenlijk nog wel het telefoontje van Red Bull waarin ze zeiden 'heb je morgen wat te doen? Het gaat heel hard sneeuwen en wij gaan het circuit op.' Toen dacht ik meteen 'oké, dat wordt cool'. Uiteindelijk heb ik hier volgas in dat ding kunnen rijden, echt gaaf om te doen."

Bekijk hierboven de actiebeelden van Doornbos en snowboarder Peperkamp op Circuit Zandvoort (Red Bull Content Pool). Een uitgebreidere voorbeschouwing van Doornbos op het Formule 1-seizoen 2021 verschijnt de komende dagen - in verschillende delen - op Motorsport.com Nederland.