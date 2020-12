Canossa Events neemt Cavallino Inc. over

Miami – 9 december 2020 – Motorsport Network, het geïntegreerde digitale platform voor miljoenen automotive- en racefans, heeft vandaag bevestigd dat Canossa Events het Amerikaanse concours event- en mediabedrijf Cavallino Inc. heeft overgenomen. Canossa staat vooral bekend om exclusieve toertochten met exotische wagens.

Cavallino heeft de afgelopen 42 jaar een prestigieuze reputatie opgebouwd onder Ferrari-liefhebbers, met onder meer een zeer populair magazine en website. Een digitale versie van het magazine wordt in de zomer gelanceerd. Cavallino is daarnaast de organisator van toonaangevende evenementen zoals de Palm Beach Cavallino Classic, dat van 21 tot 24 januari 2021 haar dertigste verjaardag viert. Cavallino Classic is het grootste automotive-event in de wintermaanden, met meer dan vierhonderd Ferrari’s met een totale waarde van meer dan zeshonderd miljoen dollar. Op de laatste dag worden ook meer dan honderdtwintig zeldzame klassiekers tentoongesteld bij het Mar-a-Lago resort. Die wagens hebben een totale waarde van 150 miljoen dollar.

Cavallino past perfect bij Canossa Events en het bredere Motorsport Network, dat een krachtig ecosysteem van content en evenementen heeft opgebouwd om de Ferrari-eigenaren en liefhebbers te dienen. De Cavallino-website zal profiteren van cross-promotie met FerrariChat, ’s werelds grootste online Ferrari-community. De unieke schaalmodelbouwer Amalgam en het Colombo fotoarchief zitten eveneens in het portfolio.

De integratie en optimalisatie van de Cavallino-website geeft bezoekers toegang tot een archief van artikelen uit meerdere decennia. Deze artikelen zullen online beschikbaar zijn voor abonnees van het magazine. Abonnees krijgen in de toekomst dus ook een digitaal abonnement op Cavallino.com waar ze waardevolle content kunnen vinden.

Evenementenorganisator Canossa Events werd in 2010 opgericht en staat synoniem voor toertochten van topniveau. Het bedrijf organiseert zo’n driehonderd evenementen per jaar, waaronder de legendarische Modena Cento Ore: een vijfdaagse rally in de geest van de oude Giro d’Italia en Tour de France. De route voert de deelnemers door de mooiste gebieden en bevat enkele races op de meest fameuze circuits. Canossa staat vooral bekend om de klassieke rally’s en supercar-toertochten, hospitality van wereldklasse en avonturen in de meest pittoreske landschappen in Europa, Amerika en het Midden-Oosten. Het bedrijf heeft kantoren in Milaan, Greenwich, Connecticut en Dubai.

John Barnes, President Cavallino Inc, zei: “Ik ben mijn hele leven bezig geweest om met mijn passie voor Ferrari de Cavallino-community op te bouwen. Ik heb diverse aanbiedingen gehad voor overnames maar ik wilde dat het bedrijf deel zou gaan worden van een ecosysteem dat de Ferrari-gemeenschap dient en waar het kan excelleren. In Luigi, het Canossa-team en Motorsport Network heb ik het ultieme platform gevonden. Het wordt gerund door mensen die mijn passie en visie delen.”

Luigi Orlandini, Canossa Events CEO, zei: “Ik ben blij om John en het Cavallino-team welkom te heten bij Canossa. We delen dezelfde passie voor klassiekers en sportwagens, met name voor Ferrari. Deze ‘kunstwerken op vier wielen’ horen bij de geschiedenis van de mensheid. Het bewaken van dit erfgoed voor oude en nieuwe generaties is onze gezamenlijke missie. Het is mijn droom om Cavallino naar nieuwe hoogten te stuwen, door te groeien in grootte, kwaliteit en wereldwijde aanwezigheid.”