Canossa Events kondigt creatie van Canossa Racing aan

Reggio Emilia (Italië), 18 oktober 2021 - Canossa Events, onderdeel van Motorsport Network, LLC, en GPS Classic hebben de creatie aangekondigd van Canossa Racing, een joint venture met de focus op het organiseren van circuitactiviteiten voor coureurs en liefhebbers van klassieke auto’s. Canossa Racing combineert de expertise en het brede netwerk van Canossa Events met de enorme kennis van klassieke autoraces van GPS Classic.

Binnen het nieuwe samenwerkingsverband heeft Canossa Racing ook de Alfa Revival Cup overgenomen, het welbekende Italiaanse racekampioenschap voor Alfa Romeo GT’s en Tourism-wagens gebouwd tussen 1947 en 1981 en goedgekeurd door de Italiaanse automobielfederatie ACI.

De komst van Canossa Racing is een aanvulling op de vele sport- en oldtimer evenementen die Canossa Events organiseert. Hiermee kan het unieke aanbod voor rijders, verzamelaars en liefhebbers verder uitgebreid worden. Bovendien zorgt het voor nieuwe synergiën binnen de Lifestyle-divisie van Motorsport Network.

Luigi Orlandini, voorzitter en CEO van Canossa Events: “Ik ben blij deze joint venture te kunnen aankondigen. Canossa Racing vormt een nieuwe, spannende stap in onze groeistrategie. Samen creëren we nieuwe mogelijkheden voor eenieder die graag tijd doorbrengt op het circuit. De overname van de Alfa Revival Cup is het perfecte voorbeeld van een geweldige raceklasse, volledig gericht op de ‘Alfisti’ die graag nieuwe emoties willen ervaren in hun authentieke Alfa Romeo.”

Tommaso Gelmini, oprichter en CEO GPS Classic: “Ik kijk enorm uit naar de samenwerking met Canossa Events, een wereldwijde marktleider op het gebied van events en experiences in de racerij en automotive. GPS Classic organiseert al meer dan vijftien jaar evenementen voor vintage racewagens. Dit is de ideale kans om onze expertise te delen met het team van Canossa. Deze nieuwe samenwerking, evenals de acquisitie van de Alfa Revival Cup, biedt een fantastische gelegenheid om de klasse verder te ontwikkelen voor een breder en internationaler publiek.”

