Braziliaanse coureur Rocha op 36-jarige leeftijd overleden

Rocha zat aan boord van een vliegtuig dat donderdag crashte bij een landing in Barra Grande, een Braziliaanse kustplaats enigszins in de omgeving van Salvador. Bij het ongeluk stierf één inzittende ter plekke en raakten negen anderen zwaargewond, Rocha was één van hen. Rocha vocht in het ziekenhuis nog dagen tegen onder meer zijn brandwonden en longaandoeningen, maar tevergeefs. Op zondagochtend bleek het een strijd te zijn die hij onmogelijk kon winnen, Rocha is derhalve veel te vroeg overleden.

Rocha maakte tussen 1996 en 2000 furore in de Braziliaanse kartwereld en stapte vervolgens over naar de formulewagens, met de eerste schreden in de Zuid-Amerikaanse Formule 3. In Europa reed hij onder meer in de World Series by Nissan en het Italiaanse Formule 3000-kampioenschap. Toch zullen de meeste volgers hem wellicht kennen uit de A1GP, hij was in het seizoen 2006-2007 één van de coureurs die Brazilië vertegenwoordigde. Nadien kwam hij in de Superleague Formula nog uit namens Flamengo (met één podium op Donington Park tot gevolg) en reed hij meerdere jaren in de Braziliaanse stock cars.