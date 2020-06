Brand bij Circuit Zandvoort na aangestoken autobanden

Op dinsdagavond was er voor inwoners van Zandvoort plots een enorme zwarte rookpluim te zien aan de horizon. Al snel bleek dat die rook afkomstig bleek te zijn van Circuit Zandvoort, waar enkele brandstapels in brand stonden. De lokale brandweer was snel ter plaatse om de brand te blussen.

Er is momenteel geen sprake van gewonden. Het Haarlems Dagblad meldt dat de brand volgens circuitdirecteur Robert van Overdijk is "aangestoken door ’scooterjeugd’ op parking C."

Lokale inwoners namen enkele indrukwekkende foto's van de vlammende bandenstapels.