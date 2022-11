Black Friday 2022: De beste aanbiedingen voor raceliefhebbers

In de Verenigde Staten is de viering van Thanksgiving's Day net achter de rug en dat betekent dat Black Friday is aangebroken. Meer en meer winkelketens doen mee aan het winkelfestijn, waarbij een groot aantal producten tegen hoge kortingen worden aangeboden. In Nederland is Black Friday inmiddels een bekend begrip en het moment had eigenlijk niet beter gekund met het oog op het naderende Sinterklaas en daaropvolgend Kerst. Deze vrijdag is dan ook het uitgelezen moment om cadeaus voor een gunstige prijs te kopen, maar welke producten voor raceliefhebbers zijn met korting te koop? Motorsport.com zet een selectie voor je op een rij.

Racegames

Traditioneel wordt een groot aantal games met een flinke korting aangeboden tijdens Black Friday en natuurlijk zijn ook de nodige racegames te koop voor een vriendelijk prijsje. Dat geldt ook voor de games met betrekking tot het seizoen 2022:

Gameconsoles

Nieuwe racegames wil je natuurlijk ook spelen op een gameconsole. Wie nog een nieuwe zoekt, kan op Black Friday rekenen op een mooie korting. Zo is de prijs van de Xbox Series S met 21 procent verlaagd.

Stuurtjes

Voor wie serieus aan de slag wil met racegames, is het aanschaffen van een stuurtje en een setje pedalen absoluut geen overbodige luxe. En aangezien dat toch best prijzig is, is Black Friday het uitgelezen moment om toe te slaan.

Gaming seats

En wie het spelen van racegames naar een nog hoger niveau wil tillen, kan dat doen door het stuurtje te monteren op een heuse racestoel. Er zijn diverse modellen beschikbaar, zoals de Next Level Racing GT Lite. Daarvan is de prijs met 25 procent verlaagd.

Streaming

De tijd dat auto- en motorsport uitsluitend via televisie bekeken kon worden, is voorbij. Steeds meer sportorganisaties zetten hun eigen streamingdienst op en dat geldt ook voor diverse auto- en motorsportklassen. Zij bieden mooie deals aan op Black Friday.

De MotoGP zendt alle tests en races uit via VideoPass, waar ook oude races en reportages te zien zijn. Voor slechts vijf euro kan je een abonnement afsluiten waarmee je alle tests in aanloop naar het seizoen 2023 kan bekijken.

Het WK Superbikes heeft eveneens VideoPass. Een abonnement dat tot de start van het seizoen 2024 doorloopt, is nu voor 60 euro verkrijgbaar.

Merchandise

Natuurlijk is Black Friday ook het ideale moment om nog wat merchandise van je favoriete coureur of team in te slaan. Het raceseizoen mag inmiddels dan wel achter de rug zijn, de hoge kortingen maken het lonend om alvast wat te kopen richting het aankomende seizoen 2023.

De officiële webwinkel van de Formule 1 heeft tot en met 28 november dagelijkse deals, waarop je 30 tot 60 procent korting krijgt.

Ook F1 Authentics is een officieel verkoopkanaal van de Formule 1, waar tot en met 30 november tot wel 35 procent korting wordt gegeven op onder meer door coureurs gesigneerde caps en shirts.

De webwinkel van de MotoGP biedt in het kader van Black Friday tot 20 procent korting aan op diverse producten.

Dat geldt eveneens voor de webwinkel van het WK Superbikes, waar de maximale korting met 35 procent zelfs nog iets hoger ligt.

Schaalmodellen

Tot slot vormen schaalmodellen van racewagens natuurlijk ook een prachtig cadeau voor Sinterklaas of Kerst. En doordat die modellen over het algemeen niet goedkoop zijn, kunnen de kortingen op Black Friday je over de streep trekken.

De F1 Store biedt naast kleding en accessoires ook een reeks F1-schaalmodellen aan, waarop je tussen de 30 en 60 procent korting krijgt.

En dat geldt ook voor F1 Authentics, waar diverse gesigneerde schaalmodellen van helmen verkrijgbaar zijn met maximaal 35 procent korting.