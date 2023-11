De beste Black Friday 2023 aanbiedingen voor raceliefhebbers

De afgelopen jaren is het fenomeen Black Friday vanuit de Verenigde Staten naar Nederland overgewaaid. Eerst was het daadwerkelijk één dag, maar de kortingsacties duren nu in veel gevallen de gehele week. Een mooie mogelijkheid voor de raceliefhebber om te profiteren van de goedkopere producten en zeker met de feestdagen in aantocht zijn kortingen meer dan welkom. Het is deze week dan ook het moment om toe te slaan om de scherp geprijsde artikelen binnen te hengelen.

Racegames:

Consoles

Heb je nog geen console of ben je toe aan een nieuwe? Dan kan je voor meer dan 100 euro goedkoper een Xbox Series X op de kop tikken. Voor dertig euro extra krijg je ook nog F1 23 erbij.

Stuurtjes

De echte diehard racegame-speler kan natuurlijk niet zonder een stuurtje. De liefhebbers daarvan kunnen hun hart ophalen, want daar zijn ook mooie kortingen voor.

Ben je al in het bezit van een Thrustmaster TX, TS-XW, T300, T-GT of TS-PC? De Thrustmaster Ferrari SF1000 Wheel Add-On is dan een mooie toevoeging en te gebruiken voor de PlayStation 4, 5 en de Xbox Series X. Maar liefst 12 procent korting krijg je hier de komende tijd op.

Ook de liefhebbers van een Logitech-stuurtje kunnen een mooie aanbieding meepakken, want een setje inclusief pedalen is flink in prijs verlaagd: 150 euro korting ligt voor het grijpen.

Gaming Seats

Wil je écht uitpakken, dan is een gaming seat een must. De Playseat Evolution ActiFit Zwart is met een goede korting te koop. In het iets goedkopere segment is de Playseat Puma Active Gaming Seat te koop en flink afgeprijsd.

Streaming

De liefhebbers van de World Superbikes krijgen de kans om te profiteren van een mooie deal. Voor 54,90 euro kan je een heel jaar genieten van deze klasse via livestreaming en live timing, maar ook de ondersteunde klassen pak je mee.

Merchandise

Zo vlak voor de feestdagen aan goedkopere merchandise van je favoriete coureur of team komen? Dat kan!

De officiële webwinkel van de Formule 1 biedt kortingen van 25 procent aan op de merchandise

Wil je echt unieke F1-items bemachtigen? Dan kan je bij F1 Authentics je hart ophalen. Je kan je daar inschrijven voor de nieuwsbrief waar ze elke dag een nieuw artikel met hoge kortingen aanbieden.

Ook de MotoGP doet mee aan Black Friday en biedt de merchandise via de eigen verkoopkanalen met kortingen tot 25 procent aan.

De webwinkel van de World Superbikes heeft elke dag een ander artikel met hoge kortingen in de webshop.

Schaalmodellen

Het perfecte cadeau voor een racefan is natuurlijk een schaalmodel van de favoriete coureur. Ook daar zijn verschillende opties voor.

De F1-webwinkel biedt net als op het gebied van merchandise 25 korting op schaalmodellen aan.

Bonustips zonder sale

Wil je echt de goede sier maken met een schitterend boek voor jezelf of voor je vrienden, familie of geliefden? Koop dan het boek F1 2023 - Met afstand de beste! Deze is in de voorverkoop en krijg je precies op tijd voor pakjesavond op de deurmat als je hem nu bestelt.

Ook zijn er nog mooie boeken over de autosport te koop