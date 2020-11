Black Friday-deals voor F1-fans - games, schaalmodellen en meer

In de afgelopen vijf jaar nemen steeds meer winkelketens in Nederland deel aan Black Friday. Het uit Amerika overgewaaide fenomeen houdt in dat veel producten met hoge kortingen te koop zijn. Voor het winkelende publiek in Nederland is dat een mooi moment om aankopen te doen voor het naderende Sinterklaas-feest en de kerstperiode. Motorsport.com heeft daarom de beste deals voor raceliefhebbers op een rij gezet, variërend van racegames voor de gameconsoles tot prachtige schaalmodellen.

Gameconsoles

Sony en Microsoft hebben in november allebei hun nieuwste console op de markt gebracht, namelijk de PlayStation 5 en de Xbox Series X. Op kortingen voor de nieuwe consoles hoeft je niet te rekenen, want momenteel zijn ze zelfs uitverkocht. Wel is het mogelijk om de vorige generatie consoles met mooie kortingen op de kop te tikken.

Racegames

En op die gameconsole wil je natuurlijk games spelen. In de aanloop naar en tijdens Black Friday is het mogelijk om de laatste games voor een mooi prijsje aan te schaffen, waaronder de laatste F1-game, Project CARS 3 en MotoGP 20.

Stuurtjes

Natuurlijk is het mogelijk om racegames te spelen via de reguliere controller die wordt geleverd met je gameconsole, maar voor een optimale ervaring van de game is het gebruiken van een stuurtje een must. Ook op dit vlak zijn er een aantal mooie aanbiedingen.

De Logitech G G29 is een instapmodel voo r de PC en PlayStation dat momenteel met 70 euro korting te krijgen is

De Logitech G G920 is hetzelfde stuur als de G29, maar dan voor PC en Xbox. Ook op deze variant krijg je 70 euro korting

Gamestoelen

Om de online race-ervaring helemaal compleet te maken kan je ook kiezen voor een speciale gamestoel die ontwikkeld is voor racegames. Black Friday is een mooi moment om zo’n gamestoel in huis te halen, want ze zijn vaak behoorlijk prijzig en de hoge kortingen maken de aanschaf nu veel aantrekkelijker.

De QWARE Race Seat MAX is wat de naam al zegt: een gamestoel die speciaal gemaakt is voor racegames. In de aanloop naar Black Friday krijg je 50 euro korting

Streaming

De meeste raceklassen zijn via televisie goed te volgen, maar meer dan eens is het niet mogelijk om bijvoorbeeld de vrije trainingen te zien. In de loop der jaren zijn de kampioenschappen daarom hun eigen streamingdienst begonnen, zodat fans bovenop alle actie zitten. Op vrijdag zijn er vaak mooie deals voor deze streamingdiensten.

De MotoGP heeft daarvoor VideoPass opgetuigd. Op deze streamingdienst zijn alle sessies van de Moto3, Moto2 en MotoGP te volgen en kunnen ook oude races teruggekeken worden. In de week van Black Friday is de VideoPass met tien euro korting te koop en daar bovenop krijg je het hele jaar toegang tot TimingPass, de live timing van de MotoGP.

F1-merchandise

Ieder jaar lopen de medewerkers van de F1-teams rond in nieuwe teamkleding en natuurlijk heb je als racefanaat ook de mogelijkheid om die kleding aan je kast toe te voegen. Op Black Friday gaat dat bovendien met fikse kortingen gepaard.

Schaalmodellen

Een ander prachtig cadeau-idee voor de feestdagen is een schaalmodel van een Formule 1-auto. Amalgam maakt prachtige, zeer gedetailleerde modellen op schaal 1:8 en 1:18 en in de week rond Black Friday betaal je geen verzendkosten over je bestelling. Wat kan je zoal kopen bij Amalgam?