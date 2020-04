'Bestelling beademingsapparaat Red Bull en Renault geannuleerd'

Groot-Brittannië verwacht eind april de piek qua besmettingen met het coronavirus te bereiken en verwacht wordt dat de huidige hoeveelheid beademingsapparaten (zo’n tienduizend) niet toereikend is. De NHS probeert de voorraad ventilatoren op allerlei manieren op te krikken: ze worden vanuit andere landen ingekocht en bovendien is er met Britse fabrikanten een programma opgezet om beademingsapparaten te ontwikkelen. De zeven in Groot-Brittannië gevestigde Formule 1-teams vormen onderdeel van de groep fabrikanten die het aantal ventilatoren tot zo’n 18.000 moeten laten groeien: dat doen ze onder de naam Project Pitlane.

Eind maart kreeg een door Mercedes ontwikkeld beademingsapparaat al goedkeuring voor gebruik in de Britse gezondheidszorg. Ook Red Bull Racing en Renault F1 bundelden de krachten voor de ontwikkeling van een ventilator, die de naam BlueSky draagt en waarvoor samengewerkt wordt met het gespecialiseerde Lifeline Technologies. De in de ontwikkeling gestoken moeite lijkt echter voor niets te zijn: The Guardian meldt dat de voorlopige bestelling van duizenden BlueSky’s geannuleerd is. Volgens clinici is het apparaat niet voldoende complex om ingezet te kunnen worden voor de behandeling van COVID-19.

De BlueSky-ventilator bleek weliswaar in staat om patiënten te kunnen beademen, maar de ontwerpautoriteit van de overheid en de MHRA achten het apparaat niet geschikt voor de inzet in de behandeling van het coronavirus. Bij corona-patiënten bouwt zich veel sneller vocht op in de longen dan bij mensen met andere aandoeningen en bij het schoonmaken van de longen moet de machine in een andere stand gezet worden. De BlueSky-machine leent zich echter niet voor regelmatige veranderingen. Formeel was er nog geen bestelling gedaan of voor de apparaten betaald, omdat er nog wettelijke goedkeuring voor moest komen. Nu die er niet komt, is de bestelling ook van de baan.

Een woordvoerder van de Formule 1 vertelde dat Red Bull en Renault wél trots kunnen zijn op hun inzet voor de ontwikkeling van de BlueSky. “De F1-teams die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de BlueSky – Aston Martin Red Bull Racing en Renault DP World F1 Team – hebben geweldige toewijding en skills laten zien gedurende het project en moeten trots zijn op het werk dat ze verricht hebben om met een NHS-ondernemer een nieuw apparaat te ontwikkelen. Ook blijven ze vitale bijdragen leveren aan Project Pitlane.”